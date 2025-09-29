大型犬のわんちゃんの子犬時代の光景が話題となっています。飼い主さんのおうちにやってきたときには小型犬サイズだったわんちゃん。

成長していくにつれて大型犬の風格が備わってきたものの、パパとママに甘えたい気持ちが隠しきれないわんちゃんの姿が可愛いと話題に。

投稿は14万再生を突破し、「すごく大きくなりましたね」「パパとママにとっても愛されてるのが分かります」とコメントが寄せられることとなりました。

お迎えしてすぐの頃は小型犬サイズだったクレアちゃん

Instagramアカウント『ゴールデンドゥードルのクレア』に、ゴールデンドゥードルの子犬クレアちゃんの成長の様子が投稿され話題となっています。投稿には、クレアちゃんがおうちにやってきた時から、生後10ヶ月になるまでの成長の様子が綴られていました。

おうちにきたばかりの頃のクレアちゃんの体重は、たったの6キロほどで、パパに抱っこされながらお散歩をする姿は、小型犬のわんちゃんと見間違えてしまう愛らしさだったそう。

しかし、大型犬の成長は早いもの。クレアちゃんは、日に日に成犬のサイズへと近づいていったといいます。

ママのお膝抱っこもまだ余裕

体の大きさは成犬に近づいていっているものの、心はまだまだ子犬のままなクレアちゃん。お散歩中に動かなくなってしまい、ママに抱っこしてもらうと嬉しそうな笑顔を見せていたとのこと。しかし、体が大きくなったクレアちゃんをママが抱っこして帰るのは、ちょっぴり大変そうにも見えます。

そんなクレアちゃんは、ママのお膝の上が大好き。ママがお膝の上で抱っこをしてあげると、安心したようなお顔を見せてくれるのだそう。

体が大きくなるにつれて抱っこするのにも体力が必要になってきますが、ママは「まだまだ余裕」とにっこり笑顔。愛があれば、重さや体の大きさなんて気にならないようです。

生後10ヶ月になったクレアちゃんは…

そうして、クレアちゃんと家族たちは毎日一緒に過ごし、クレアちゃんは生後10ヶ月を迎えたそう。その頃のクレアちゃんの姿を見てみると…もうすっかり中型犬以上のサイズに成長！

床に座っているママに遊んでもらおうと、ママのそばに寄るクレアちゃんは、生後10ヶ月とは思えないほど立派なお姿。

ママも、自分に抱きつこうとしているクレアちゃんに少し圧倒されているご様子。しかし、ママに甘えようと尻尾を振るクレアちゃんの姿はまだまだ子犬。きっとこれからも、大好きなママとパパの前では、子犬の頃の気持ちに戻ってしまうのでしょう。

こちらの投稿には、「パパとママに愛されて、クレアちゃん安心しきってますね」「何キロになってもおふたりは鍛えてるから安心ですね♪」「パパに抱っこされてる時、肩にお手々乗せてるの可愛すぎる」など、たくさんの感想が寄せられることに。

Instagramアカウント『ゴールデンドゥードルのクレア』では、そんな大型犬クレアちゃんの成長記録が綴られています。

