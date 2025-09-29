長崎名物ちゃんぽんを使った、新たな鍋が誕生です。

気軽においしく、全国の食卓に届けます。

キャベツや豚肉など、たっぷりの具材が入った鍋。

具材の中には、県民おなじみの “ちゃんぽん麺” が…。

このちゃんぽん鍋は、冷蔵で自宅まで配達してもらえる「ミールキット」で作ったものです。

長崎市に本社があるちゃんぽんブランド「みろく屋」と、全国で宅配サービスを展開する「オイシックス・ラ・大地」がコラボして開発しました。

（調理スタッフ）

「キットには、カットした野菜や豚肉が入っています」

カットされたキャベツや魚介、麺やスープなどが1つのセットになった「ミールキット」。

鍋に具材を入れ、加熱して…。

（調理スタッフ）

「最後にちゃんぽん麺を入れます」

2～3分煮込めば、あっという間に完成です。

（寺田美穂アナウンサー）

「麺がもちもち。普通のちゃんぽんよりも、出汁の味がしっかり出ていて、麺が主役の鍋だと感じる」

新たなプロジェクトに乗り出したのは「みろく屋」の三代目、山下大作社長です。

（みろく屋 山下大作社長）

「家庭料理としてのちゃんぽんは、長崎以外ではまだまだメジャーではない。全国の家庭に届くきっかけになってくれたら」

1964年に創業した「みろく屋」。

長崎のソウルフードである、ちゃんぽんや皿うどんを製造しています。

山下社長はこれまでに、パリパリの皿うどんの麺にチョコレートをコーティングしたお菓子を開発するなど、様々な商品開発を進めてきました。

（みろく屋 山下大作社長）

「ちゃんぽんという長崎の家庭料理が、日本全国、さらには世界中の家庭で食べていただけるような商品にしていきたい」

今回コラボしたオイシックスの食品宅配サービスの会員数は、約35万人。

ミールキットのシリーズは、累計2億食を出荷しています。

（オイシックス・ラ・大地Oisix EC事業本部 田部 晴菜さん）

「本来であれば、九州に行かないと食べられない “みろく屋の味” を全国に気軽に食べてもらいたいと思い、コラボが実現した」

新たに開発したミールキット。

食への関心が高いオイシックス会員の期待に応えたいと、麺には福岡県産の小麦を採用。

鶏ガラと豚骨をベースに魚介を加えたスープは、添加物を極力使わず、安心・安全に配慮した食材にこだわりました。

（オイシックス・ラ・大地Oisix EC事業本部 田部 晴菜さん）

「全国の方に召し上がっていただき、全国の方に知ってもらいたい。みろく屋がちゃんぽんの民主化を掲げているのを伺い、どんな具材を加えてもいいので、家庭の味をそれぞれで味わってもらえれば」

キーワードは「ちゃんぽんの民主化」。

ちゃんぽんが、全国的な家庭料理になることを目指します。

（みろく屋 山下大作社長）

「定番の具材を入れないと、ちゃんぽんらしくならないという固定概念がある。ちゃんぽんはもっと自由でいい。好きなものを入れて、好きなように食べていいんだと知ってもらうことが、ちゃんぽんの民主化の第一歩」