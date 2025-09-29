◆米大リーグ マリナーズ―ドジャース（２８日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日）、レギュラーシーズン最終戦の敵地・マリナーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、９回２死の５打席目は、空振り三振に倒れた。４打席目に５５号を放ち、この日シュワバー（フィリーズ）は本塁打なしで試合終了。大谷は本塁打を放てば同数で本塁打王だったが、アーチは出なかった。

マリナーズの先発は、ブライス・ミラー投手（２７）。昨季１２勝を挙げてブレイクした右腕で、今季は試合前の時点で４勝を挙げ、大谷は６打数２安打で本塁打はなかった。

初回先頭の１打席目はカウント１―１から甘く入ったスプリットを捉えて右翼線への二塁打。３１試合連続出塁となった。金慧成の３号２ランで２回に先取点を奪い、２点をリードした３回先頭の２打席目も右前安打。２打席連続安打で出塁すると、フリーマンの左翼席への２４号２ランで１４５得点目となるホームを踏んだ。４回２死走者なしの３打席目は高めに３球連続直球を続けられて空振り三振に倒れた。

４点をリードした７回２死走者なしの４打席目に待望のアーチを描いた大谷。２ストライクと追い込まれてからの３球目、左腕・スパイアーの９５・１マイル（約１５３・０キロ）を捉えると、中堅左へ打球速度１０９・５マイル（約１７６・２キロ）、打球角度３２度で運び、飛距離は４１２フィート（約１２６メートル）だった。この時点でシュワバーは本塁打を放っておらず、自己最多を更新する５５号ソロで１本差に迫った。敵地ながらMVPコールも巻き起こった。さらに残すは三塁打のみとなった。

２５日（同２６日）には、敵地・ダイヤモンドバックス戦で８―０と快勝し、４年連続となる地区優勝を決めたドジャース。大谷は４点リードの４回に中堅右へ４試合ぶりの本塁打となる５４号２ランを放って試合を決めた。ベッツ、フリーマンら一部の主力が欠場した前日２６日（同２７日）の敵地・マリナーズ戦もフル出場。本塁打は出なかったが、四球を選んで３０試合連続出塁として、今季２０個目の盗塁となる二盗も決めた。昨季に続く「５０―２０」（５０本塁打＆２０盗塁）を達成。２度目の達成は史上初の快挙となった。前日２７日（同２８日）はポストシーズンも見据えて休養目的で欠場した。

２日後の３０日（同１０月１日）からはワイルドカードシリーズが開幕し、ポストシーズンの戦いがスタートするが、本塁打王争いも目が離せない。レギュラーシーズン最終戦を前にしてシュワバーが５６本、大谷が５４本。今季は４度の１試合２発があるが、４打席目までアーチは出ずに２００１〜０３年のアレックス・ロドリゲス（レンジャーズ）以来８人目の３年連続キングへは厳しい状況になっている。