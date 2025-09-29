◆米大リーグ マリナーズ―ドジャース（２８日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

マリナーズのカル・ローリー捕手（２８）が２９日（日本時間２９日）、本拠地・ドジャース戦に「２番・指名打者」でスタメン出場し、３打数１安打で８回に代走が送られて途中交代した。本塁打は出ずに６０本塁打でシーズン終了となった。

ローリーは２４日（同２５日）の本拠地・ロッキーズ戦で２本塁打を放ち、自身初の６０号に到達。同試合でチームも２００１年以来２４年ぶりとなるア・リーグ西地区優勝を決めた。その後は４試合アーチなし。２２年にジャッジ（ヤンキース）が樹立した６２本のア・リーグ記録には２本届かなかったが、本拠地は打席に立つたびに「MVPコール」が巻き起こった。

今季がメジャー５年目のローリー。２年目の２２年からは２７、３０、３４本塁打を放って長打力には定評もあったが、今季は開幕から本塁打を量産。オールスター前日に行われたホームランダービーでも優勝した。捕手としても昨季はゴールド・グラブ賞を受賞した守備力の持ち主。両打ちの選手ではこれまで１９６１年ヤンキースのＭ・マントルが放った５４本が最多だったが、史上初めて６０発を放った。

ナ・リーグ本塁打王争いでシュワバー（フィリーズ）と競っているドジャース・大谷翔平投手（３１）は７回の４打席目に５５号を放った。