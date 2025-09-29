活発だった高校生のときにめまいやだるさで体が思うように動かない状態になった塚本明里さん。いくつもの病院を回り、3つの病気の診断を受けます。長時間、体を起こすことがままならない塚本さんですが、地元・岐阜でタレントとして活動するいっぽう、患者会を立ち上げるなど前向きで新たな挑戦に意欲的。その行動力を支えていたのは、いい意味での「あきらめ」の境地でした。（全3回中の1回）

【写真】見た目ではわからないが難病に苦しんでいた高校時代の塚本さん（3枚目/全24枚）

「風邪」と診断された後もめまいやだるさが続く

── 塚本さんは筋痛性脳脊髄炎、線維筋痛症、脳脊髄液減少症という3つの難病を抱えているとのこと。どんな経緯で病気がわかったのでしょうか？

塚本さん：高校に進学してから、1年ほど頭痛が続いていました。「おかしいな」と思いつつ、病院に行くまでではないと思っていて。ところが高校2年生の春、テストの最中に急に目の前が真っ暗になり、動けなくなったんです。高熱が出て、担架で保健室に運ばれました。

かかりつけの病院では「風邪」と診断されました。だから、しばらく静養したら治るだろうと考えていたんですが、その後も微熱や頭痛、耳の下のリンパ節が腫れていて、体を動かすのもつらいだるさが続きました。登校できるような体調ではなかったのですが、私は学校が大好きで休みたくはなくて。それに推薦での大学進学を目指していたから一定の出席日数を確保する必要がありました。だから、それまでは徒歩と電車で登校していたのですが、母に車で送迎をお願いしたんです。

とはいえ、頭を持ち上げている状態を維持できないほどつらくて…。めまいや頭痛がひどく、階段を登るのさえ苦労していました。教室までたどり着けないことが多く、なんとか教室まで行って授業を受けても、15分ほどで具合が悪くなり始め、なんとか頑張っても2時限目には体を起こした状態でいることが限界になって、その後は保健室で横になっていました。後日、ほかの病院にもいくつか行ったのですが、結局、原因はわかりませんでした。今でも体を起こしていると限界がきて、いつ失神してしまうかわからないため、起き上がっているのは、一度に30分を限度にして横になっています。

── なぜ原因がわからなかったのでしょうか？

塚本さん：あまり知られていない病気のため、医師にも病気に関する知識がない場合が多いようです。実際、私は病院で「精神的なもの」と言われることがありました。それで精神科にかかっても「あなたは精神科領域の病ではない」と言われて、病院探しはふりだしに。母があきらめず、9つの医療機関を回り16人の医師にかかって、発症から1年半後、ようやく三重県の病院で「筋痛性脳脊髄炎」と「線維筋痛症」という、ふたつの病気の診断がつきました。筋痛性脳脊髄炎は原因不明の強烈なだるさに襲われます。線維筋痛症は全身が強烈に痛む病気です。

── いくつもの病院を回ってくれたお母さんの努力は素晴らしいと思います。

塚本さん：私の場合、母が「この症状は病気だ」と確信していたようで。なぜかというと母の母、つまり私の祖母が同じ症状に苦しんでいたからだそうです。いつもつらそうで、病院へ行っても原因はわからないけれど、寝込んでいることが多かったんです。だから、体調不良を訴える私を見て「きっと同じ病気だ。昔は診断されなかったけれど、今なら医療が進んでわかるはず」と信じ、根気強くネットなどで病院を探してくれました。

私がこの病気を発症する体質だったのは隔世遺伝だった可能性もある、と患者会を立ちあげるときに相談にのってくださった医師が教えてくださいました。病気を「かわいそう」と思う人がいるかもしれませんが、私としては「おばあちゃんが頑張ってくれて、その姿を見てきた母がいるからこそ、ちゃんと診断につながったんだ」と思っています。

いつも支えてくれる母と一緒に

筋痛性脳脊髄炎や線維筋痛症の患者さんのなかには、20年以上も診断がつかなかった人がたくさんいて、私が発症から1年半で診断がついたのはまだいいほうです。病名が広く知られておらず、診断・診療できる専門医も少ないため、医療難民の患者さんが多いのが現状。筋痛性脳脊髄炎は、当時「慢性疲労症候群」という病名で誤解や偏見を受ける問題もあったため、病気の正しい理解を求め、啓発をする患者会を立ち上げました。

筋痛性脳脊髄炎と線維筋痛症と診断を受けてから5年半後（発症からは7年後）、担当した24人目の医師からあらたに「脳脊髄液減少症」という病気も診断されました。脳脊髄液減少症は、脳のまわりにある脳脊髄液が「減少状態」になるために、頭痛をはじめとする種々の症状が出現する病気です。頭をずっと持ち上げているとめまいに襲われ、倒れるおそれがあります。診断治療してくれる医師は少なく、治療法はありますが完治は難しい病です。

大学合格するも登校は退学届を出しに行った日だけ

── 完治させる方法がないと知ったときはどんな気持ちでしたか？

塚本さん：「こんなに具合が悪いのは病気が原因だったんだ。怠けていると思われずにすむ」とホッとしました。診断がついた日は「やっと原因がわかったね」と家族じゅうが喜び、お赤飯を炊いたほどです。病名がついたことでスタートラインに立てた気持ちでした。学校も診断がついたことで、いろんなサポートをしてくれるようになりました。それまでも心配してくれていたのですが、体調不良の原因が不明な状況では、どんな手助けが必要かわからなかったようです。診断後は担任や教科担当の先生が集まり、私を卒業させるためにどうしたらいいのか会議を開いてくれました。

さいわいなことに、母に車で送ってもらい毎日、登校はしていたから、出席日数はたりていたんです。学校が専用の学習室を用意してくださって、ベッドで横になりながら自習という形で勉強を進め、課題を提出したおかげで単位が取れて、高校を卒業できました。目標通り、大学も推薦で合格できました。国際貿易を学びたいと思っていたので、好きな勉強を学べるとワクワクしていました。

── 国際貿易を学びたいと思ったのはなぜでしょうか？

塚本さん：2005年、愛知県で「愛・地球博」という万博が開催されました。そのとき、あるパビリオンで「小麦は全世界の人に行きわたるだけの生産量がある。でも、流通の過程で偏りが出て、潤っている人とそうでない人が生まれてしまっている」というのを知りました。そのときに「この状況を私が変えてみせる！」となぜか思ったんです。それで進学を考える際も、貿易を学べる大学に進学することにしました。

ところが入学はしたものの、病状が重くて1日も通えなかったんです。入学式さえ出席できず、ずっと休学して通学できないまま4年間が過ぎました。結局、学校に行ったのは退学届を出しにいった日だけでした。

「あきらめたから」できることをだけを見られた

── 大学に通えず、残念な気持ちでいっぱいだったと思います。

塚本さん：やっぱり数年間は、すごく悲しかったです。周囲の友人はキラキラとした学生生活を送って、夢をかなえようとしている。それに比べて私は、体が痛くて重くて思うように動くことさえできない。どんどん遅れをとってしまうって。でも、起き上がれないほど体調が悪くても、「病気が治ったら大学で勉強しよう。夢も絶対にかなえよう」と希望を抱き続けました。そのときの自分の気力や意欲を誇りに思っています。「目標を持っていたら、強い気持ちが芽生える」と、自信がついたんですよね。

それに、ずっと支えてくれた両親への感謝の気持ちが大きくて。母は、具合が悪い私を理解して、何か所も病院を回ってくれ、高校への送迎もしてくれました。私が何かをやりたいと言うと、必ずサポートしてくれるんです。大学も、私がいつか通いたいと思っていることを尊重してくれました。起き上がれないほど体調が悪いのだから、すぐに退学させる方法はあったはずです。でも、私が納得するまで4年間在籍させてくれて、その間、休学のための在籍費用を払ってくれました。

不調なときは起き上がることもままならない

── ご両親はいつも塚本さんのことを考えてくれているのですね。

塚本さん：「明里は病気にならなかったら、いろんなことに挑戦して日本を飛び出していたに違いない」と母は言っています。私は子どものころから好奇心旺盛で、いろんなことに取り組みたいタイプ。今もそれは変わっていません。自分のできることに挑戦して、ご当地タレントとして活動したり、病気について知ってもらう活動をしたりしています。自分から発信することで、いろんな人とつながりができました。

── 病気で体調が悪いなか、どうしてそれほど前向きでいろんなことに挑戦できるのでしょうか？

塚本さん：たぶん、いい意味で「できないものはできない」と、あきらめたからかもしれません。私はずっと頭を持ち上げているとめまいで動けなくなります。長時間歩くのも難しいし、基本的に外出時の移動は寝たままでいられる車いすです。今の自分ができることを大切にしているからだと感じています。

講演のときに必ず話す、私の座右の銘は「できないことの数をかぞえず、今できることの数をかぞえる」です。できないことにとらわれると、「今の自分ができること」まで見失い、ネガティブになってしまう。ほとんど横になったままの生活でも、私はSNSで発信することで、人とつながることができます。自分にできることを大切にしていくと、日々のありがたさに気づき、支えてくれる人たちに感謝の気持ちが生まれます。きっとこれからも、私は新しい挑戦をしていくと思います。楽しく、充実した毎日を送っていきたいです。

…

難病の発覚、大学退学など苦しい経験をしながらも人生を前向きにとらえる塚本さん。できないことを捨て、できることに人生を全振りしていきます。麻酔治療で体の痛みやだるさが軽減してきた30歳のときには結婚への憧れを取り戻し、マッチングアプリでパートナー探しを敢行。病気についても理解ある男性に恵まれて結婚を果たし、現在は1児の母として、病気を抱えながらも幸せな暮らしを送っています。

取材・文／齋田多恵 写真提供／塚本明里