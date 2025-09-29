◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 4-4 巨人(28日、神宮球場)

ヤクルトの本拠地・神宮球場では28日、巨人を迎えての本拠地最終戦が行われました。この日は、点を取り合う熱戦となるも決着つかず、延長12回で引き分けとなりました。

同日、ヤクルトは高津臣吾監督の退任を発表。試合後にはセレモニーが行われ、高津監督が本拠地のファンの前で挨拶を行いました。

この挨拶の中で、高津監督は「ムネ、お前アメリカ行くのか？」と笑顔で村上選手に投げかけ。ファンも思わず笑い声を上げる中、来季のメジャー挑戦を表明している村上選手も笑顔で何度かうなずき応えました。

高津監督は続けて「まぁどうなるかわからないですけども、あなたは常にスワローズの代表です。来年どこでどんなプレーをしても、スワローズのファンが、みんなが温かく応援してくれる1年にしてください。頑張ってください」とコメント。これを聞いた村上選手は脱帽して頭を下げ、ファンからも温かな拍手が起こりました。

セレモニーを終えた村上選手は、高津監督の存在について「プロ入って8年間ずっと、監督と選手の立場だったんで。すごくお世話になりました」とコメント。本拠地・神宮球場についても「大好きな場所ですし、この声援がいつもすごく背中を押してくれてました。来年どうなるかわからないですけど。聞けなくなると思うとすごく寂しいですけど。テレビ越しでまた応援してほしい」と語りました。