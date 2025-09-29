「その点は認めるよ」はどう英語に訳す？ 【北村一真　月曜日の「英借文」】#19

北村一真さんによる英作文トレーニング！ #19

英語学習者から大きな支持を得ている英語学者、北村一真さん。英文読解についての著作の多い北村さんですが、自身の英語力の基礎は、英作文によってつくられたと言います。



真の英会話力を効率的に身につけるには、「英借文」というコンセプトで英作文のトレーニングをするのがいちばん。数々の英語学習者を「上級」に導いてきた北村一真さんの指導で、毎週英借文のトレーニングをしてみましょう！





「英借文」のコンセプトについては第0回をお読みください。

トレーニング開始！

まずは【例題】の和文英訳問題に独力で挑戦してみて下さい。この時点では瞬時に訳す必要はなく、少し時間をかけても大丈夫です。ひとまず英文ができたら、[解答・解説]に進んで、ポイントとなる表現を確認しましょう。解説を一通り理解したら、【練習問題】に取り組んでみましょう。

【例題】以下の和文を英語に訳しましょう。



君は語彙力はあるね。その点は認めるよ。





［解答・解説］



You have a large vocabulary. I’ll give you that.

特に後半がポイントになりますが、まずは前半の注意点もチェックしておきましょう。「語彙力がある」はvocabularyという集合名詞を使って、have a large vocabularyと表現する方法を押さえておけば便利ですが、どうしても思いつかなければ、know a lot of wordsで切り抜けることもできます。第2文の「その点は認めるよ」が今回の肝です。このように人やものの能力の一部について肯定的に評価する場合、口語ではI’ll give you that.という表現を使用することがあります。「その点はあなたに譲ろう」ということですね。「全てを評価するとは言わないが少なくともその点は」というニュアンスになる際によく使用されます。また、話し相手が発言した内容の一部について「その点はそうだ」と納得する際にも用いられます。この場合でも「でも全体としては同意しない」というニュアンスがやはりついてきます。譲歩表現の口語版と考えてもよいかもしれません。

Netflixのオリジナルドラマである実写版 “ONE PIECE”から実例を見てみましょう。主人公ルフィの海賊団に属する剣士ゾロが世界最強の剣士である鷹の目のミホークと初めて戦った際の一場面です。圧倒的な実力差に手も足も出ないゾロですが、絶対に引こうとしません。「もしここで引いたら自分の夢は永遠に取り戻せない」と言うゾロに対して、ミホークが「勇敢だな。その点は認めよう」と返すシーンです。



Mihawk: “Why don’t you retreat?”

Zoro：“I can’t... or my dream will be lost forever.

Mihawk: “You’re brave. I’ll give you that.”



ミホーク：「なぜ退かん?」

ゾロ：「退けない、退いたら俺の夢は二度と取り戻せない」

ミホーク：「勇敢だな。それは認めよう」



参照：https://youtu.be/spMqxS3a-H0

なお、以上のように「全体としては認めない」というニュアンスを持つ表現ですので、後にbut...という形が続くケースが多いことも理解しておきましょう。

【練習問題】



A：彼はとても賢いよ。



B：彼は賢い。それはそうだね。でもちょっと信用できるか分からない。

[解答]



A：He’s very smart.



B：He is smart. I’ll give you that. But I’m not sure I can trust him.



ポイント：「彼の賢さ」を認めつつも、全体として相手の論調に同意しかねるという姿勢を表現するのに、まさに I’ll give you that.が使えます。論文やエッセイなどではIt is true that he is smart, but...のような言い方のほうがよく見かけるかもしれませんが、日常では堅苦しいですね。

この1週間、【例題】【練習問題】の日本語を見て瞬時に英語に訳せるまで練習してみましょう。

プロフィール

北村一真（きたむら・かずま）

1982年生れ。2010年慶應義塾大学大学院後期博士課程単位取得満期退学。学部生、大学院生時代に関西の大学受験塾、隆盛ゼミナールで難関大学受験対策の英語講座を担当。滋賀大学、順天堂大学の非常勤講師を経て、09年杏林大学外国語学部助教、15年より同大学准教授。著書『英文解体新書』『英文解体新書２』（ともに研究社）、『英語の読み方』『英語の読み方 リスニング篇』（ともに中公新書）、『英文読解を極める』(NHK出版新書)、『文法知識と読解力を高める上級英文解釈クイズ60』（左右社）。共著『上級英単語 LOGOPHILIA』（アスク）など。

ヘッダーデザイン：明石すみれ