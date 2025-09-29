秋コーデにぴったり！大人女子にもおすすめ！【チャンピオン】着るほど馴染むリバースウィーブTシャツがAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
王道ロゴ×厚手コットン！大人女子にもおすすめ！着るほど馴染む【チャンピオン】リバースウィーブTシャツがAmazonで販売中！
環境に配慮して生産されたサステナブルなアメリカ綿100％の天竺素材を使用した「REVERSE WEAVE® 9.4oz. Jersey（リバースウィーブ® 9.4オンス ジャージー）」シリーズで、高い耐久性が特長のショートスリーブTシャツ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
縦方向に使われる生地を横方向に使用する「REVERSE WEAVE®」製法によって縦の生地の縮みを防ぐと同時に、両脇に「EXPANSION GUSSET（エクスパンションガゼット）」を付けることで横の縮みへの影響を少なくし、動きやすさに配慮。
身幅、肩幅、アームホールにゆとりを持たせたリラックスフィット。左胸には特徴的なフォントによる「CHAMPION」の文字を、鮮やかな多色使いでチェーン刺繍している。
→【アイテム詳細を見る】
製品洗い加工により、着用の当初から着慣れた風合いが味わえる。同素材を使用したスカート（CW-Z204）も展開しているので、セットアップでの着用もオススメ。
王道ロゴ×厚手コットン！大人女子にもおすすめ！着るほど馴染む【チャンピオン】リバースウィーブTシャツがAmazonで販売中！
環境に配慮して生産されたサステナブルなアメリカ綿100％の天竺素材を使用した「REVERSE WEAVE® 9.4oz. Jersey（リバースウィーブ® 9.4オンス ジャージー）」シリーズで、高い耐久性が特長のショートスリーブTシャツ。
→【アイテム詳細を見る】
縦方向に使われる生地を横方向に使用する「REVERSE WEAVE®」製法によって縦の生地の縮みを防ぐと同時に、両脇に「EXPANSION GUSSET（エクスパンションガゼット）」を付けることで横の縮みへの影響を少なくし、動きやすさに配慮。
身幅、肩幅、アームホールにゆとりを持たせたリラックスフィット。左胸には特徴的なフォントによる「CHAMPION」の文字を、鮮やかな多色使いでチェーン刺繍している。
→【アイテム詳細を見る】
製品洗い加工により、着用の当初から着慣れた風合いが味わえる。同素材を使用したスカート（CW-Z204）も展開しているので、セットアップでの着用もオススメ。