俳優・杉浦太陽（44）とタレント・辻希美（38）の長女でインフルエンサーの希空（17）が28日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、弟の昊空（そら）さん(12）と一緒に映画を観に行ったことを明かした。

一緒に行ったのは7月末だが「私、鬼滅の刃めっちゃ好きなんです。昊空もめっちゃ好きなんです。で、ちょうどね、そのタイミングで映画公開されて、一緒に行こうね、絶対一緒に行こうねってめっちゃ言い続けて、もうちゃんと日程までゲットして、やっとこの間行けたんです。2人で」と語った。

希空には昊空さんのほかにも弟の青空（せいあ）さん、幸空（こあ）さん、今年8月には妹の夢空さんが誕生した。青空さんも誘ったというが、すでに友達と行ってしまっていたため2人でのお出掛けとなったが、「そっちゃんと私、お出掛けするの多分初なんです。なんとそっちゃんとデートすることに成功しました」とし「で、そっちゃは希空の写真を撮ってくれました。めっちゃうまかったよね！」とうれしそうに語った。

また、きょうだい皆、「鬼滅の刃」が好きで、希空が「小学生の頃、刀買っていたんですよ。カナヲの刀買っていて、そっちゃんが善逸、青空が炭治郎だっけな。みんなで刀買って、前の家で振り回していました」と振り返っていた。