セルジュ ルタンス、伊勢丹新宿店「サロン ド パルファン2025」で日本初上陸コレクションを発表

「フランスの知性・哲人」と称されるアーティスト、セルジュ・ルタンス。その世界観が凝縮された特別イベントが、伊勢丹新宿店で開催されます。2025年10月に行われる「サロン ド パルファン2025」では、日本初上陸となる新コレクション＜ロワイヨームデリュミエール／光の王国＞が先行発売。さらに数量限定のミニチュアセットや購入者特典、特別カウンセリングなど、香りを愛する人々にとって夢のようなひとときをご体験いただけます。

日本初上陸「光の王国」

価格：100mL 57,090円（税込）

新コレクション＜ロワイヨームデリュミエール／光の王国＞は、精神・思想・美が交差した栄光の時代をテーマにした全5香調。

BOIS ROI D’AGALLOCHE（王の木）



ウードエッセンス×アンバー×パチュリ／濃密で優美な香り

SIDI BEL-ABBÈS（シディベルアッベス）



タバコ×レザー×ハニー／シックで官能的

ZURAFÃ（ズラファ）



アイリス×レザー×ホワイトムスク／温かみと気高さ

CRACHEUSE DE FLAMMES（火を吹く女）



ダマスクローズ×ムスク×レザー／輝きと意外性

TARAB（タラブ）



ローズ×シプレー×ウード／ウッディで魅惑的

数量限定の特別アイテム

ミニチュアセット（オードパルファム 5mL×4種）



価格：10,120円（税込）

大人気の「ミニチュアセット」が新パッケージで登場。ブランドを代表する4種の香りが揃います。

セット内容：ラフィーユドゥベルラン（スパイシーなバラ）／アンブルスュルタン（アンバーと檜の調和）／ニュイドゥセロファン（キンモクセイとマンダリン）／ロルフェリン（インセンス漂う儚さ）

限定ギフト＆特別カウンセリング

会場では購入者限定ギフトやスペシャルカウンセリングも開催されます♡

特典1：購入者限定ギフト



「ロワイヨームデリュミエール」（57,090円）を購入した先着50名に、特製ゴールドアトマイザー（7.5mL）をプレゼント。特典2：スペシャル

カウンセリング



ブランドの歴史と共に香りを体感できる特別セッション。各回1名限定、参加費無料。参加者にはブランド特製ポーチが贈られます♪

サロン ド パルファン2025で、至高の香り体験を

セルジュ・ルタンスの世界が凝縮された「サロン ド パルファン2025」。

日本初上陸の新コレクションから、数量限定のミニチュアセット、さらに心ときめく特別ギフトまで、香水ファン必見のラインナップが揃います。

五感を刺激する香りの旅へ、ぜひ伊勢丹新宿店で足を運んでみてください。