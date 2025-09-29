宮城県東松島市念願の「道の駅東松島」が昨年１１月末のオープン以来、好調な売り上げを記録している。

８月に年間売り上げ目標の６億円を突破。航空自衛隊松島基地の飛行チーム「ブルーインパルス」のグッズ販売が好調で地元業者が次々と参入しており、関係者は「活性化に大きくつながっている。まさに飛ぶような売れ行きだ」と驚きを隠せない。

道の駅は格納庫をイメージした外観で、ブルーインパルスにちなんだ土産物を数多く取り扱う。２階に展望デッキが設けられており、訓練飛行時には５０〜１００人の航空ファンが集まる。８月３１日の航空祭では売り場から人があふれ、上空を通る機体に歓声があがったという。

「基地を見に行ったファンが立ち寄るスポットになってきている」と語るのは小山修駅長。９月２４日現在の売り上げは７億５００万円で、来場者数は７４万９５００人に上る。８月は航空祭や夏祭りの集客で今年最多の９万８０００人が訪れた。

ブルーインパルスグッズは開業当初から２割増の約２５０品までになった。機体と同じ白と青の柄が入ったキーホルダーやペン、タオル、衣類、帽子などで特設コーナーもある。オリジナル商品も豊富で、物販担当の阿部恵里子さん（３６）は「地元業者と協力して、ここでしか手に入らないものを提供している」と狙いを語る。

航空自衛隊がホームページで公開するブルーインパルスの写真を無料で商用利用できることや、自前のカメラで撮影できることも地元業者にとっては大きい。事業者や阿部さんらが互いにアイデアを出して商品開発することもある。

市内の畳店３代目の清水好和さん（５３）は、ブルーインパルス柄の畳縁（たたみべり）を使った手作りの筆箱や名刺入れ、扇子入れなど７商品を販売。青色の畳材を使ったミニ畳（税込み１１００円）は道の駅オリジナル商品で「予想の３倍は売れている」というほど人気が高い。

清水さんは「ブルーインパルスを観光資源として活用して町全体が盛りあがっていて、経済がまわっていると感じる」と喜ぶ。

ブルーにちなみ、青色の「東松島空色まんじゅう」（６個入り、税込み６５０円）を開発したのは、基地前に店を構える菓子店「大勇堂」。名物まんじゅうを改良し、生地を青色に、あんこはクリームチーズを練り込んだ白あんに変えた。「職場のおみやげに」と購入する人が多いといい、売り上げも好調だ。

小山駅長は「若者や老舗店が工夫を凝らし、地元のＰＲにもつながっている。互いに切磋琢磨（せっさたくま）し、産業が盛り上がる循環ができている」と喜び、同市商工観光課の高野裕行課長は「道の駅を拠点にさらに市の魅力を発信していけるようにしたい」と話している。