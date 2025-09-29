2016年に逝去された登山家・田部井淳子さんは、女性初のエベレスト登頂を成し遂げたことで知られています。今回は、田部井さんがこれまでの出来事をエッセイとして書きまとめた著書で、2025年10月公開予定の映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」の原案本ともなった『人生、山あり“時々”谷あり』から一部を抜粋し、再編集してお届けします。

【写真】1975年、エベレストのベースキャンプ

毅然とした隊長

70年にアンナプルナIII峰に登ったときは、アタックメンバーを誰にするかで揉めに揉めました。

「何であなたが行けて、私が行けないの」ということになり、隊長の決定に対して不満が噴出したのです。

すると、隊長はメンバーを選んだ理由を噛んで含めるように説明し、一人ひとりを説得して回りました。

その毅然とした様子を見て、私は穴があったら入りたい思いでした。副隊長の私は、隊長にも隊員にもよく思われたいと思い、八方美人に振る舞っていたからです。

「すごいなあ」と心から感服した

山では、どんなに隊員に悪口を言われようと、誰かの命を危険にさらすような決断はできません。

不満を漏らす隊員に対して、「あなたの歩き方では、とても時間内に頂上まで行くことはできません」と隊長が言い切ったのを見て、私は「すごいなあ」と心から感服しました。



隊長は常に公平でなければならないし、必要とあれば言いにくいことも言わなければならない。八方美人ではとてもリーダーは務まらない、と思い知らされたのです。

その意味では、アンナプルナでの経験は、私にとって大きな学びの機会となりました。

皆のおかげでここに立っていられる

その5年後に行ったエベレスト遠征では、アタックメンバーの選定で揉めることはありませんでした。体調を崩すメンバーが続出し、標高6500メートルから7000メートルまで行けた人はごくわずかだったからです。

8848メートルの最高峰を目指すメンバーに私と渡辺百合子隊員の二人が選ばれたときも、異議を唱える人はいませんでした。（編集部注：実際は田部井氏とシェルパの二人が登頂）

「田部井さん、頼むから行って来てください。そうしたら、私たちは帰れるから」

そう言って、皆、気持ちよく送り出してくれました。エベレストの山頂から見下ろすと、下のほうで豆粒のような人影が荷物を持って歩いているのが見えます。「ああやって皆が荷物を揚げてくれたから、自分が今、ここに立っていられるんだなあ」と、しみじみ思いました。

登山とは人生の縮図

ところが、エベレストから下山すると、日本人女性が世界で初めてエベレストに登頂したというので、世間は大騒ぎです。隊長は「エベレスト日本女子登山隊が登頂した」と発表したにもかかわらず、マスコミ報道では私の名前が大々的にクローズアップされてしまったのです。

私はそのことに大変抵抗を感じ、メンバーの前で思いを伝えました。

「肉体的には山頂に行ったのは私かもしれませんが、私が行けたのは皆さんのおかげです」

それを聞いて、登山隊の皆さんも、私の気持ちを理解してくれたと思います。ところが、その後も、マスコミの取材や講演依頼は増える一方。最初はずいぶんためらったのですが、「山頂に行ってきた人が報告する義務がある」と隊長に言われて、引き受けるようになりました。

登山というと、何か俗世間とは一線を画しているようなイメージを持たれがちですが、さまざまな人間模様が繰り広げられるという点では、下界と変わりません。むしろ、閉ざされた環境だからこそ、人間の生の部分がむき出しになるという面もあるように思います。登山は人生の縮図であり、登山隊とはチームワークを学ぶ“学校”のようなもの。そこで務めたことが、私にとって人生の貴重な機会となったことはいうまでもありません。

※本稿は、『人生、山あり“時々”谷あり』（潮出版社）の一部を再編集したものです。