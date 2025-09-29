これまで150以上の水族館を巡ってきた海洋生物学者・泉貴人先生は、「現代の水族館は、学者の目から見てもものすごい価値が眠っている、まさに“学術施設の極み”である」と語ります。そこで今回は、泉先生の著書『水族館のひみつ-海洋生物学者が教える水族館のきらめき』から一部を抜粋し、水族館業界に通じるプロの目から見た、水族館のウラ話をご紹介します。

【写真】ナポレオンフィッシュは最大で２メートルにもなる

要らないものは持ってけや！――水族館の相棒は、漁師さん

漁師さんの仕事は、主に網を海に投げ込んで、食用になる生物を獲ることだ。しかし、自然界の生物は、すべてが食用になるわけではない。言い換えれば、食用種も“食えない”生物も、一緒くたに網にかかってしまうのだ。これを「混獲」と呼ぶ。

さて、前者は売り物にすればいいとして、問題は後者だ。深場から網に絡めて引き上げてくるにもかかわらず、売り物にならない奴らは海に捨てることになる。海に返されたとて、元いた場所には基本的に戻れないから、多くの生物は生き永らえることは難しく、そのまま海の藻屑と化す運命なのだろう。

しかし！ これを捨てないで済む方法がある。

もうお分かりであろう。そう、水族館だ！

水族館では、漁業的には有用でない生物も当然展示されている。特に深海の生物なんて、学者も見たことがないような珍しいものまで多種多様だ。それはつまり、混獲された生物が漁師さんから水族館へとわたり、水槽で貴重な展示生物となっているってこと。漁師にとっても、混獲された生物が（二束三文ではあるが）売れるし、何よりいらない混獲物を捨てに行く手間も省けるから、有難い話なのだそうだ。

時には、漁業がとんでもない生物を招くことも

熟練の水族館職員さんのもとには、日々漁師から珍しい生物の混獲の連絡が入り、そのたびに港へ行って譲り受けたり、買い受けたりする。中には、自ら底引き網の漁船に乗り込み、自分で混獲物を目利きしてくるようなマニア系飼育員もいるぞ。

そして時には、漁業がとんでもない生物を招くことも。日本の水族館で展示される、世界最大の魚類と言えば？ そう、ジンベエザメだ。実は奴はワシントン条約（※）の対象であり、絶滅危惧種になっているので、海で銛で突いてくるわけにはいかない（そもそも、そんな銛が存在するのは、せいぜいゲーム「どうぶつの森＊」の世界観ぐらいだろうが……）。



『水族館のひみつ-海洋生物学者が教える水族館のきらめき』（著：泉貴人／中央公論新社）

じゃ、どうやって入手する？ という話なのだが、その答えの一つが定置網。海に広く網を張って魚が入ってくるのを待つ漁法なのだが、いかんせん網が迷路のように広いので、ジンベエザメが迷い込むことがあるんだよね。そんな個体を保護して水槽に収容している水族館もある。あの巨躯を誇る人気者は、実は迷子の子猫ちゃんだったのである。

＊どうぶつの森:任天堂からシリーズで出ているゲーム「どうぶつの森」。対戦系のゲームと違い、それ自体は主人公が村や島で晴耕雨読のような生活をするのほほんとした世界観なのだが、その主人公が「斧で巨木を切り倒す」「巨大なサメやカジキを腕力で釣り上げる」「ダイオウグソクムシなどの深海生物を生身の潜水で獲ってくる」などの驚異的な身体能力を持つことでよくネタにされる。

そんな世界なら、ジンベエザメは銛でも獲れるかもしれない（なお、ほのぼの系ゲームなので、本家に銛は存在しない）。

※絶滅の危険性のある生物において、主に経済的な国際取引を制限するために締結されている条約のこと

業者から買う――やっぱり希少品は高い

我々一般人の中にも、アクアリストといって水槽を趣味にする人がいる。そうでなくても、子どもの頃、あるいは今、金魚やメダカを飼っている人は多いだろう。どこで魚を買うか？ と問われれば、専門の業者の営む熱帯魚店の人が多いのではないか？ メダカなんて、最近は絶滅危惧種だからその辺では採れないし。

水族館も、時に専門の業者から生物を買うことがある。この世界には、水族館御用達の業者がいくつも存在していて、その在庫リストが定期的に水族館に回ってくるそうなのだ。

筆者も遠い過去に一回見せてもらったことがあるけど、すごいよ。何がすごいって、「この業者は、こんなレアものを、しかもこんな量、どこから仕入れるんだ……？」という点。「沖縄産＊＊（３匹）」「北海道沖深海モノ」「フィリピン輸入●●」……このリストだけ見ていても一日潰せそうなぐらい、いろんな生物が並んでいて面白かった。

で、気になるお値段だが、実にピンキリのようだ。熱帯魚店や鮮魚店でも売られているような種類は、得てしてそんなに高くないが、出回らない魚になると値段が上がってくる。そして、輸入物や希少な生物は、驚くほど値段が高い。

例えば、「ナポレオンフィッシュ」の名前で有名なメガネモチノウオ。最大で２メートルにもなり、畳のようだとたとえられる青緑色の巨魚で、ワシントン条約の対象にもなっている。そんなこいつは業界人の間で、俗に「センチ１万」と呼ばれるらしい。つまり、30センチの若魚でもお値段30万円（！）ってことだ。

ほか、海藻に擬態するタツノオトシゴとして有名なリーフィーシードラゴンも、原産地オーストラリアの法律で輸出が規制されているので、やはり10万円は下らないとか。中には１００万円単位のものが「応相談」として書かれているという話も、風の噂で聞く。

結局ここでも、金にモノを言わせられる裕福な水族館が、より貴重な品を手に入れられるという、資本主義社会の世知辛さがある……。

水族館同士で物々交換――江戸の“獲物”を長崎で“展示”

水族館に多少行ったことのある方なら分かるだろう。北海道の水族館で、やけに派手な熱帯魚が展示されていたり、南の方の水族館に寒流域の魚がいたり……。そりゃそうだ、道民だって熱帯魚が見たいだろうし、南の方の人だってタラバガニやホッケを涎をたらしながら見物したいだろう？

しかし、そんな地元で採れないもの、いったい全体どうやって入手したのだろうか？ もちろん一つの方法は、先述の業者からの購入だ。そしてもう一つが、園館同士の融通や物々交換である。

例えば、同じ会社が運営している複数の園館が、非常に離れた地方に存在することがあり、その中でそれぞれの地元の生物が融通されることがある。また、例えば立地の離れた水族館同士が、密な提携を結んでいることがある。これは姉妹館、もしくは提携館などといったりするが、こういう園館同士ではスタッフの交流のほかに、展示生物の交換も行われている。

例えば北海道の市立室蘭水族館（室蘭民報みんなの水族館）は、アクアワールド茨城県大洗水族館（茨城県）と生物を交換したり、鶴岡市立加茂水族館（山形県）からクラゲを融通してもらったりしているそうだ。実際、筆者が室蘭水族館に赴いた時には、水槽に多種多様な暖海性のサメの仲間が展示されており、またクラゲコーナーには見たことのない海外種のクラゲがいた。



ブラックシーネットル（加茂水族館）（写真：『水族館のひみつ-海洋生物学者が教える水族館のきらめき』より）

アクアワールド・大洗はサメで、加茂水族館はクラゲで有名。そう、北海道沿岸で採集されないこれらの生物を、北海道の皆さまに見てもらうことができるということだ。これらは提供元の水族館の宣伝にもなるから、まさにウィンウィンであるらしい。商売敵のようで、意外と水族館の現場同士は仲がいいものなのだ。

保護――貴重な動物は大体がこれ

さて、ここまででほとんど話題に出てきていない生物がいることにお気づきかな？ そう、水族館の人気者、海獣類や鯨類である。日本の水族館には、イルカにアシカにアザラシに、トドにセイウチにラッコにカワウソ、いろいろな生物がいる。そんな子たちは、いったいどこから来るのか？

こういった哺乳類の多くには、先ほどのワシントン条約による規制がかかっている。早い話が、今までの「網持って海行ってきまーす！」ができないということだ。でもその割には、いろいろな種類の海生哺乳類が水族館にいると思わないか？

水族館が海獣類を確保する苦肉の策の一つに「保護」がある。例えば、海でケガをしていたアザラシや、陸に打ち上げられ動けなくなっているイルカは、そのままではいずれ死んでしまう。ただ、こういう生物は普通の動物病院では対応できないので、水族館に緊急搬送されることがある。実は水族館にも獣医がいて、海生哺乳類を治療することができるのだ。

そのあとは、元気になるまで飼育して海に返すこともあるし、事情によっては水族館で面倒を見続けることもある。筆者自身も、こうして保護された大変珍しいイルカやアザラシが水族館で展示されているのを見たことがあり、すごく貴重な機会だったと思っている。

ただ、保護できる生物にも限りがあるし、それすらも最近は禁止するような傾向がある。そうなると、水族館で繁殖をしない限り、展示できる海獣類の数は減る一方である。今や水族館の海獣類は得てして高齢化しており、いずれは寿命を迎えるとともに、展示も縮小されていく運命にあるのだ……。

