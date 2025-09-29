◆ 主軸の離脱に苦しむも…泉口の台頭など好材料もあった2025シーズン

28日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、3位が確定した読売ジャイアンツについて解説陣が今シーズンの戦いを振り返った。

まずは坂口智隆氏が主力による離脱の影響を強調した。「思うようにいかない部分が多かった。岡本選手の離脱はチームにとって大きく、軸となる選手がいなくなったことでガタっとダメージを受けてしまった」と振り返った。

一方、笘篠賢治氏は3位という結果を前向きに評価。「この状況で阿部監督はよく頑張ったと思う。しっかりとAクラスに入りましたからね。Bクラスになってもおかしくないぐらいセリーグの力の差はなかったように思う」と語り、「ここからのCS、もう一勝負ですよね」とCSでの下剋上に期待した。

さらに佐伯貴弘氏は、新戦力について言及した。「岡本選手の怪我も痛かったし、主力がポジションを動かして怪我をするというのが痛かった。ただ、泉口選手という新しい力が出てきたこと、さらに甲斐選手が離脱した後に岸田選手がチームを支えたことが最終的に3位につながった」と評価した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2025』