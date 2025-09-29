◆ 残りは3試合「3割を残すというのは一流の証、牧原が到達したら…」

ソフトバンクは28日、西武と対戦し4−1で勝利した。打率リーグトップの牧原大成は3打数1安打、2位の柳町達は2打数無安打だった。

残り3試合となる中で牧原が打率.299、柳町が4厘差の打率.295と、チーム内で白熱する首位打者争い。28日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2025』の解説・笘篠賢治氏は「もちろん首位打者というタイトルは両方欲しい。しかし今（パ・リーグに）3割打者はいないので、その中で3割を残すというのは一流の証。3割に乗せたときに、3割に到達したけれどまたそこから打って2割9分台に落ちた、その辺りの感情はどうなるのだろう」と、タイトル獲得と3割到達への心境について言及。MCの坂口智隆氏が「3割に乗ったら、残り少ないからそこをクリアにするという所もあるし、打率の4厘ってまあまあ大きい気がする」と語ると、笘篠氏は「特に今1位の牧原が3割に到達したら、柳町はもう打つしかないのでいいが、どうするか。どういう心情なのかな」と牧原の動向に注目した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2025』