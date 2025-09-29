昨季の54号はドジャース球団記録だった

【MLB】マリナーズ ー ドジャース（日本時間29日・シアトル）

最終戦で魅せた。ドジャース・大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、敵地でのマリナーズ戦に「1番・指名打者」で出場。7回に自己最多を更新する55号を放った。1年で“昨季超え”を果たすと、球団公式X（旧ツイッター）も驚きを隠せなかった。

7回の第4打席だった。左腕スパイアーの直球を捉え、大谷は確信歩き。飛距離412フィート（約125.6メートル）の一発をセンター最深部に運んだ。この本塁打で、昨季自身が打ち立てたドジャースの球団記録を更新してみせた。

大谷の55号から12分後、ドジャース公式Xは「fifty-five」と添えて大谷の画像を投稿した。さらに「また新記録のシーズンだって？ ショウヘイはインクレディブル（信じられないよ）」と脱帽した。

本塁打数はリーグ2位ながらも145得点はメジャー断トツ。OPSはリーグ1位＆3年連続の大台を突破。MLB公式に掲載されているスタッツでは、得点、長打率、OPS、長打、塁打、敬遠、ISOの“7冠”となった。（Full-Count編集部）