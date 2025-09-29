元鷹・ウォーカーが結婚を報告

独立リーグ・BC神奈川のアダム・ウォーカー外野手が28日までに結婚した。妻であるフィットネストレーナーの野嶽沙世（のだけ・さよ）さんが自身のインスタグラムで報告。「おめでとう」「素敵な2人」と祝福の声が相次いだ。

2022年に巨人に入団したウォーカーは1年目に124試合に出場して打率.271、23本塁打、52打点の成績を収めたが、2023年は57試合と出番が減少。打率.263、6本塁打、20打点にとどまると、同年オフに高橋礼投手、泉圭輔投手との1対2の交換トレードでソフトバンクに移籍した。

昨年は20試合に出場し打率.169、1本塁打、3打点に終わり、オフに自由契約。今季はBC神奈川で50試合で打率.295、18本塁打、58打点、OPS1.002をマークし、本塁打王と打点王の2冠に輝いた。

ウォーカーは昨年12月にプロポーズ。そこから9か月越しのゴールインとなった。野嶽さんは自身のインスタグラムで「この度、私たちは結婚しました これまで支えてくださった皆さまに心から感謝しています！ 新たな人生もどうぞよろしくお願いします」と報告すると「素敵すぎる」「ついに！」とコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）