日本テレビ「ウチのガヤがすみません!」（後11・00）が28日に放送され、出演した女性ピン芸人が元カレの名前を実名告白した。

今回は「ガヤドリームスカウトSP」と題して放送され、有名企業のクライアントがスタジオに集結し、企業のさまざまなニーズに応えられるガヤ芸人を求め、企業に刺さったガヤ芸人は一夜で案件が決まる可能性があった。

有名雑貨店「ヴィレッジヴァンガード」へのアイデアとして手を挙げたのが、プロレスとお笑いの二刀流女性ピン芸人・はるかぜ。MCのフットボールアワー・後藤輝基から当てられて「プロレスラーを13年やってたんですけど、去年NSC卒業して、今1年目でやってます」と自己紹介した。

さらに「何で芸人になったかと言ったら…元カレが芸人で」と伝えた。これにスタジオは一気にざわつき、「誰?」と声が飛び「全然世に出てない人?」と後藤が尋ねた。

これに「ちょっと出てます」と答えると、再びスタジオは騒然。「誰?」という声が止まない中、「えっと…コウメ大夫さん」と告白。この名前に「えぇー」「マジ!?」と激震が走った。