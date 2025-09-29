◆明治安田生命Ｊ２リーグ第３１節 水戸２―０藤枝（２８日・ケーズデンキスタジアム水戸）

藤枝ＭＹＦＣはアウェーで首位・水戸と対戦し、０―２で敗れた。前半３２分に先制点を許し、後半３０分にはＣＫを直接決められて２失点。ＦＷ矢村健（２８）をはじめとする攻撃陣は封じ込まれ、首位の堅守にはね返された。３試合ぶりの黒星で順位は１４位から１５位に後退した。

先頭を走るチームが相手だろうと、勝たなくてはいけなかった。負けた藤枝の選手たちの表情は硬く、須藤大輔監督（４８）は会見で「相手のリズムに惑わされた。悔いが残る」と無念さをにじませた。

前半３２分、左サイドの裏を取られて失点。ＤＦ久富良輔（３４）は「クロス対応で防げたシーンだった」と悔やんだ。２失点目は水戸の技ありＣＫだったが、指揮官は「私のせいかな、と思う。（高さのある選手を投入するなど）違う選択肢もあった」。空中戦に強いＤＦ中川創（２６）が累積警告で出場停止だった影響もゼロではなかった。

取られたら取り返すのが藤枝の「超攻撃サッカー」のはず。しかし、前節の磐田戦では勝利につながったショートカウンターが通じない。最前線で完封されてしまった矢村は「ゴール前に入り切れなかった。（攻撃の）質、量でもっと上回らないと」と反省。敵の堅守をこじ開け切れなかったＭＦ浅倉廉（２４）は「相手は首位って感じだったが、それでも余裕持てるぐらいじゃないと上には行けない」と振り返った。次節は１０月４日の富山戦。水戸へ駆けつけたサポーターは「次はホームで勝つぞ！」と選手たちを強く激励した。（甲斐 毅彦）