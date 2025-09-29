◆米大リーグ マリナーズ―ドジャース（２８日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日）、レギュラーシーズン最終戦の敵地・マリナーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。７回２死の第４打席で左腕スパイアーから出場２試合ぶりの５５号ソロを放ち、昨季記録した自己最多＆球団記録を更新した。

９５・１マイル（約１５３キロ）直球を捉えると、センター左へ打球速度１０９・５マイル（約１７６・２キロ）、打球角度３２度で運び、飛距離は４１２フィート（約１２６メートル）。敵地ながらＭＶＰコールも巻き起こった。

前日２７日（同２８日）は休養のため３３試合ぶりに欠場。パワーをチャージしてアーチにつなげた。５５号をキャッチしたのはボーイング社でエンジニアを務めるトリー・ジェレニックさん（３６）。生まれた時から生粋のマリナーズファンでイチローファンでもあったが、「今日はローリーのホームランボールを捕るつもりで来たら、大谷のホームランボールが捕れた。最高だ！ 大谷翔平トレーディングカードのコレクターでもあるからね」と笑顔。ボールをゲットしようとして膝から流血したが、名誉の負傷。ボールの争奪戦の時に物にぶつかり、頭からも流血するアクシデントがあったが「これが彼の５５本目だとは知らなかったけど、本当にクールな経験だ」と満足そうだった。

今後については「正直に言うと、自分にとって一番大事なのは子どもと家族だから、このボールを売って家族のためになるなら売るだろう」と話した。