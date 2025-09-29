今週の12星座占い「牡牛座（おうし座）」全体運・開運アドバイス【2025年9月29日（月）〜10月5日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年9月29日（月）〜10月5日（日）「牡牛座（おうし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【牡牛座（おうし座）】
今週は、普段ならば気にならないことに目がついてしまいそう。感情のアップダウンも激しくなりがちなので、心が落ち着ける工夫をすると良いでしょう。無理なものは、今は進めないなど、余裕が持てるポイントを作ると◎ 恋愛は、その人の生き方に共感するなど、外見よりも中身に惹かれる相手と出会える予感。
★ワンポイントアドバイス★
素直に喜ぶような、ありのままの自分を大切にしてみて。今日起きた出来事をさらけ出す日記を書いてみると良いかも。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【牡牛座（おうし座）】
今週は、普段ならば気にならないことに目がついてしまいそう。感情のアップダウンも激しくなりがちなので、心が落ち着ける工夫をすると良いでしょう。無理なものは、今は進めないなど、余裕が持てるポイントを作ると◎ 恋愛は、その人の生き方に共感するなど、外見よりも中身に惹かれる相手と出会える予感。
素直に喜ぶような、ありのままの自分を大切にしてみて。今日起きた出来事をさらけ出す日記を書いてみると良いかも。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/