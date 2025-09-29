1990年代に活躍した、人気ビジュアル系ロックバンド「SIAM SHADE」。2002年に解散後も期間限定で4度復活しているが、2016年を最後にグループとしての活動は止まっている。そのメンバーの1人・DAITAが残りのメンバー4名を相手取って今年の8月、東京地裁に訴訟を提起したことは【前編】で詳述した。DAITAが求めているのは、自らが作曲、編曲した38の楽曲の演奏と、「SIAM SHADE」名での活動の差し止めだ。なぜ5名のメンバーは1：4に分かれて争うことになったのか。【後編】では、DAITAが初めて解散の真相について明かした。

訴状に記されたこと

SIAM SHADEは1993年に結成され、1995年にデビュー。メンバーは、DAITAの他に、NATCHIN、栄喜、KAZUMA、淳士の5名である。活動時の所属事務所はアミューズ、レーベルはソニー・ミュージックエンタテインメント。1997年には「1/3の純情な感情」が80万枚のヒットを記録し、一躍メジャーとなった。解散は2002年。当時、その理由は「5人それぞれが自分の道を歩いていくことが最善」などと説明されていた。しかし、今年8月に提出した訴状の中で、DAITAははっきりとこう述べている。

〈解散理由は、2001年11月、被告今村（＝メンバー・栄喜のこと）がマネージャーに暴行を働き、レーベルの代表者が、事態を重く見て「解散をするように」と勧告したためである〉

事実であれば衝撃的な内容である。

デビュー1〜2年辺りから亀裂

「このことはこれまで一度も明かしたこともなく、公にするつもりもありませんでした」

と述べるのは、原告・DAITAである。

「しかし、私が訴訟に出た背景を知るためには、解散の経緯に蓋をしておくことは出来ない事情があり、ここで真実を明らかにしておく必要があると思いました」

DAITAによれば、そもそも、SIAM SHADEに亀裂が走り始めたのは、デビューから1〜2年後辺りからだという。

「インディーズでは大変人気があり、鳴り物入りでデビューしました。しかし、動員は増えていきましたが、期待を掛けられた割にCDがなかなか売れなかった。一方で、他の同期デビュー組は次々と売れていく中、焦りが生まれてきました」

そんな中、ボーカルの栄喜による「暴力行為」が目立つようになってきたという。

「プレッシャーがかかるに連れ、メンバーや、マネージャー、スタッフに対して切れ、時には手を出すようになっていったのです。それを咎めるとまた小競り合いが起きる。メンバーの雰囲気はよくなかった」

1997年、ようやく「1/3の純情な感情」がヒット。バンドを巡る状況は一変したが、

「雰囲気は変わらなかった。もともとそれぞれのバンドでお山の大将だったようなメンバーが集まって出来たグループです。今度は売れたことで勘違いしてしまったように見える言動も出てきて、メンバー間の溝は埋まらなかった」

名古屋での事件

1999年には、ライブが中止になる事態まで起きた。この年、3月から5月にかけてSIAM SHADEは全国ツアーを行った。

「4月、鹿児島でライブを開いた時のことです。ライブが終わり、アンコールまでの間に楽屋で争いが起き、栄喜がメンバーやスタッフに暴行を働いた。殴られたメンバーの1人が入院する騒ぎとなり、翌日に予定されていた熊本でのライブが開催不可能となってしまった。一旦中止し、ひと月先に振り替えて開催しましたが、ファンの皆様には本当に迷惑をかけてしまいました」

この時は栄喜がメンバーに謝罪して騒動は一旦収まったものの、その後も、彼に端を発するメンバー同士のいざこざは止まらなかった。パフォーマンスにも影響が出始め、ついにはメンバーの脱退話まで具体化してきた中、決まったのが、メンバーが「夢」と言い続けてきた日本武道館での公演である。2001年の12月に、ついに「ライブの聖地」での開催が決定したのだ。

「我々にとって大きな目標が実現できることになった。そこで、ファンの皆様へ感謝の気持ちを示そうと、自分が『LOVE』というシングルを作りました。その後、ライブ準備やリハーサルの合間をぬって、そのシングルのキャンペーンを行っていた時のことです」

武道館ライブの前月の11月、プロモーションのため、名古屋を訪れた日の夜、事件は起こったという。

「打ち上げの飲食店で、バンドやメンバーの将来のことを巡って、栄喜がチーフマネージャーに激怒し、一方的に暴行、ボコボコにしてしまったんです。その場にはメンバーの自分だけではなく、レーベルの方々やスタッフ関係者も多数いて、止めに入った私たちを巻き込んで大変な乱闘が起きました。チーフマネージャーは眼底骨折の重傷を負ったほどでした」

当然、この話は関係者に回り、当時の所属事務所、及びレーベルの幹部は大激怒。幹部を交えて数日後、話合いの席が設けられた。その席で、

「レーベルの代表より、やはり大恩ある一番大切な人に大怪我を負わせてしまった事実は大きいと言われ、その場で即刻、解散を申し渡されたのです」

こうして念願の武道館公演という記念のイベントの裏で、実はSIAM SHADEの解散が決まっていたのである。翌2002年3月、武道館で解散コンサートを行い、正式にファンに別れを告げた。メジャーバンドではあるが、デビューから10年も経たないという、短い活動期間に終わったのだ。

復活ライブの裏で

先に述べたように、解散後もSIAM SHADEは4度に亘って限定復活し、ライブを行っている。2007年に、長らくSIAM SHADEを支えたチーフマネージャーが49歳の若さで亡くなった。上記の、栄喜から暴行を受けたチーフマネージャーでもあるが、その追悼ライブがはじめの復活だ。その後は2011年に東日本大震災の発生を受けてのチャリティーライブ、2013年には全国7カ所でチーフマネージャーの七回忌公演ツアーを行い、そして2015年から2016年にかけてデビュー20周年の記念ライブを行っている。こうして見ると、解散から時が経つに連れ、傍からは関係も徐々に修復されたかに見えるが、

「実態は、解散前と同じでした。2002年の解散ライブ直後、DVDの制作中にスタジオに集まった時には、やはりメンバー同士で揉め事が起こり、また乱闘騒ぎに発展しています。この時は止めに入ってもまったく収まらず、警察まで呼び寄せる騒ぎになったほど。周囲から強く促されたこともあり、解散後も限定で活動をしましたが、追悼ライブや復興チャリティーライブなど、誰かのために活動する時はまだましなものの、自分たちのために行うライブとなると、いつも争いが起きる。常にトラブルを抱えながらライブを行っていました。はじめの追悼ライブの時などは、揉めてメンバーがライブをボイコットしてしまうという恐れも捨てきれなかったので、メンバー5人で、もしボイコットしたら賠償金を支払うという誓約書を交わしたほどでした。一触即発の危機を抱えたままでの活動でした」

こうして解散後も溝は埋まらないまま、【前編】で述べたように、ライブやグッズの収益の使途を巡り、2018年、DAITAサイドに内容証明が届く。そして、2021年に2件の訴訟が提起され、終結後には今度はDAITAが残りのメンバーを訴えた。溝は修復不可能に見えるまでに広がって、現在に至るのだ。

なぜメンバーは1：4に分かれたのか。DAITAは言う。

「もともとメンバーの中でもっとも距離があったのは、私と栄喜でした。解散後、NATCHINは、栄喜と仕事を共にするようになり、また、残りの2人はもともと私よりNATCHINと距離が近い。そうしたことで、メンバーが、私と私以外という構図になったのでしょう」

一連の訴訟が始まって、気が付いたこともあるという。

「印税の配分です。解散前は、各メンバーに、5分の1ずつ均等割りにして配分していましたが、DVD制作時のスタジオ乱闘騒ぎの時、栄喜の強い要望により配分率の変更を余儀なくされた結果、作曲、作詞、編曲者それぞれに3分の1の配分にすることになり、全員が合意したはずだった。しかし、訴訟になって改めて調べてみると、その割合通りに実際の配分がなされていないことがわかった。なぜこのようなことになったのか、疑問は膨らむばかりです」

ファンへの思い

新たに訴訟が始まったことで、SIAM SHADEの復活はより困難になったと言えるだろう。ファンに対しては何を思うのか。

「今まで沈黙しておりましたが、私が話す事によってお騒がせしてしまって本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。ただ、今後も裁判が続くので、ここで真相を話しておくことも責任の取り方のひとつではないかと思いました。私は今でもSIAM SHADEは唯一無二のバンドだと思っています。その誇りを胸に、これからの音楽活動を精一杯行っていく。それが私の務めだと思っています」

本件について、リーダーのNATCHINのオフィシャルサイトの問い合わせメールと、栄喜の所属事務所のメールに質問書を送った。しかし、双方とも回答はなかった。

【前編】では、DAITAが、残りのメンバー4名を相手取ってなぜ訴訟を提起したのか、その理由を明かしている。

デイリー新潮編集部