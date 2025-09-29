なんだかんだで盛り上がりを見せた大阪万博は、閉幕まで１か月を切った。「祭りの後の静けさ」という言葉が示すように、にぎわいと反動は表裏一体。熱が冷めたあと、大阪はどのように新しい魅力を示すことができるのか。消費経済アナリストの渡辺広明氏がレポートする。

不振が心配された事前予想から一転、大阪・関西万博は、運営費の採算ラインを超える見通しで「黒字化」の目処がついたと報じられている。10月13日の閉会が近づくなか、来場者も最多人数を更新するなど盛況となっているようだ。

万博が開催されていたここ半年は、大阪観光も盛り上がった期間だったといえる。現在、“ひっかけ橋”として知られる道頓堀の戎橋を訪れると、ナンパが繰り広げられるバブル頃までの光景は無く、グリコ看板のバンザイポーズで写真撮影する様々な国からのインバウンド観光客でゴッタ返している。

半年間で「ミャクミャク」もすっかり浸透？（写真はOMO7大阪の「PIKAPIKA NIGHT」）

コロナ禍前、筆者は、商品開発に携わったTBCのフェイスマスクの売り込みのため、心斎橋筋のマツモトキヨシ店頭に立って販促していたことがある。当時のインバウンド客は、中国を中心とした台湾、香港、韓国からの“爆買い”勢がほとんどだった。それを思うと、インバウンド客の多様化にも隔世の感を覚える。

2013年から観光局が中心となり“観光復興”や訪日客誘致に力を入れていた大阪。コロナ禍の厳しい時期を乗り越え、関係各社の思いがここでいったん結実したように感じている。

すでに見えている？「アフター」の兆し

大阪の魅力を改めて海外に知らしめることができた万博だが、万博の閉幕によって、インバウンド客が大阪を訪れる動機がなくなることは想像に難くない。また国内の観光客数もひと段落するのではと言われている。「万博に行ったので、次は大阪では無いところへ……」という意識があるようだ。

様々なホテルの予約サイトで「万博後」を見てると、価格は落ち着きはじめている。このことからも、その兆しはうかがえるかもしれない。また観光庁の発表資料では、全国の日本人の宿泊者数は6月が前年同月比-3.4%、７月は-1.1％。外国人観光客はそれぞれ-1.3%、-2.5％というデータもあった。5月までは＋2.3％、＋16.7％だったことを鑑みると、落差は激しい。そんな“アフター万博”の要になりそうな施設として、ここでは２つのスポットを挙げてみたい。

ローカル大阪の一面を提供

「大阪観光」と聞いてあなたは何を想像するだろうか？大阪観光局の訪問スポット調査(平成30年)によると、ベスト3の「道頓堀」「大阪城」「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）」に人気が集中。やはりというべきかもしれないが、それ以外の食やスポットへの魅力が伝わりきっていないという課題が大阪にはあるようだ。

たとえば筆者は出張で大阪を訪れる時は、仕事の合間を縫ってコリアンタウンの鶴橋に焼肉を食べに行ったり、新世界・通天閣や西成エリアに足を運び大阪の多様性を感じに行くのだが、こうした良さは、まだ広く知られていないのかもしれない。

その点で、星野リゾートの「OMO7大阪 by 星野リゾート」は、大阪のまた違った一面を観光客に見せようと力を入れている。

「街と一体となったホテル」をコンセプトにしたこの施設が建つのは、新世界や西成近くの“ローカル大阪”エリア。開業前こそ、治安を不安視する声があったものの、オープンから3年が経つ現在では、街の新たなランドマークとして受け入れられている。

星野リゾートが「大阪の新しい観光拠点」として位置づけるだけに、「これまでにない大阪の魅力」を打ち出す施策が投じられている。たとえば、ホテルスタッフの案内のもと、近隣エリアのリアルでディープな大阪下町文化を体験できるアクティビティ「ほないこか、ツウな新世界さんぽ」「めっちゃ串カツどっぷりツアー」が定期的に開催され、一般的なツアーではなかなか訪れないユニークな名所を回る内容となっている。また、夜に行われるイベント「PIKAPIKA NIGHT」は、たこ焼きとクラフトビールを両手にホテル壁面に映し出されるLEDを使った光の演出を芝生のスペースで楽しむというもので、これまた新しい趣向だ。

無視できない「アクセス」の点を見ても、ホテル最寄りの新今宮駅は、JRと南海電鉄が乗り入れており、京都や奈良、神戸や和歌山から1時間弱で来ることができる。近接する大阪メトロの動物園前駅も2路線が利用でき、大阪内の移動も便利だ。梅田や難波に集中していた観光拠点の新たな選択肢になっているかもしれない。

万博後を、星野リゾートとしてはどう考えているのだろうか。

「来阪インバウンドではアジア圏のお客さまも多く、国内旅行や日帰り旅行の感覚でいらっしゃる方が多くいらっしゃるのが特徴です。2025年世界の観光都市魅力的度ランキング (Yanolja Resarch調査)では、大阪がパリを抑えてトップとなっています。今後も、日本のインバウンド観光のゲートウェイとして大阪はますます重要なエリアになっていくと考えています」（櫻井潤マーケティンググループディレクター）

「日本に来ないと楽しめない」唯一無二

「OMO7大阪」はあらたな大阪の魅力を伝えるスポットとして存在感を発揮しているわけだが、既存の施設も引き続き顧客を魅了する努力を怠ってはいない。その筆頭がUSJである。もはや不動の“大阪観光の雄”は、万博があったこの半年間をどう捉えているのだろうか。

「観光客の動向、アルバイトの必要人数の確保を万博が始まるまで心配していましたが、杞憂に終わりました。むしろ、これだけ多くの人々がベイエリアを中心に訪れても受け入れられる大阪のケイパビリティを示す形になりました」（USJマーケティング本部・金澤亮シニアバイスプレジデント）

すでにUSJを知っている読者には自明のことかもしれないが、「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」がオープンして以来11年ぶりに現地を訪問した筆者は、驚きの連続だった。コロナ禍の2021年にオープンした「スーパー・ニンテンドー・ワールド」にはじまり、ポケモン、ハローキティなど様々なキャラクターがショー、パレードに登場……。期間限定アトラクションでは「SPY×FAMILY」アーニャを体験できる施設もあったが、過去には鬼滅の刃やドラえもんなどのコラボもあったようだ。このところ中国発のキャラクター「ラブブ」が世界を席巻しており、日本のキャラクターの行く末を心配していたが、そんな事が吹き飛ぶぐらいの人気だった。

改めてUSJの強みについても考えさせられた。まず、アメリカのテーマパークではあるものの、ディズニーランドとは違い「日本に来ないと楽しめない」唯一無二のテーマパークとなっている点。また、しばしば比較される東京ディズニーリゾートのアトラクションは、題材となった物語の世界観をある程度は知っていないと楽しめない面もあるが、USJは、キャラクターが多彩な事もあり、誰が行っても楽しめる。2023年の入場者は約1,600万人と世界第3位で、国内では1位（米テーマエンターテインメント協会調べ）。観客数はさらに伸びているようだ。

少し話題は逸れるが……「Wi-Fi」もまた、地味ながらUSJを下支えしている点かもしれない。日本のインバウンドでの弱点として、Wi-Fiスポット不足、接続の不安定さが、しばしば外国人観光客から挙げられる（訪日外国人向け旅行情報サイト「GOOD LUCK TRIP（好運日本行）」ほか）。その点、USJはパーク全体で無料Wi-Fiが利用出来るよう環境が整えられており、ストレス無しで「公式アプリでアトラクション待ち時間やマップを確認」「SNSで写真や動画をその場で投稿」といったことができた。USJに限らず「Wi-Fiの充実」は、インバウンド観光の今後の成功を後押しするためには重要なポイントとなりそうだ。

めざせフランス

“アフター万博”では来阪客が一時期的に減るのは避けられない。だが、万博をきっかけに、大阪が新たな日本のインバウンドの道標となりそうな予感もしている。

万博の隣接地では統合型リゾート(IR)の開業が2030年を目標に進められており、新たな観光客のエリア開発が続きそうだ。オーバーツーリズムなどの問題もあるものの、人口減や日本の産業が停滞する中、“第5の輸出産業”と言われるインバウンドを進化させる事は日本経済を維持するためには欠かせないのも事実。

目指すは、世界NO.1のパリがあるフランスのインバウンド観光客「1億人以上」である。アフター万博の大阪が、引き続き日本のインバウンドを牽引していく事は間違いなさそうだ。

渡辺広明（わたなべ・ひろあき）

消費経済アナリスト、流通アナリスト、コンビニジャーナリスト。1967年静岡県浜松市生まれ。株式会社ローソンに22年間勤務し、店長、スーパーバイザー、バイヤーなどを経験。現在は商品開発・営業・マーケティング・顧問・コンサル業務などの活動の傍ら、全国で講演活動を行っている（依頼はやらまいかマーケティングまで）。フジテレビ「FNN Live News α」レギュラーコメンテーター、TOKYO FM「馬渕・渡辺の#ビジトピ」パーソナリティ。近著『ニッポン経済の問題を消費者目線で考えてみた』（フォレスト出版）。

