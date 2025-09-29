9月も終盤となりました。本州付近は低気圧と高気圧が交互に通過して周期的に雨が降るという、季節の変わり目らしい天気になっています。きょうは、前線を伴った低気圧が発達しながら東北を通過する予想です。全国的に曇りや雨の所が多く、東北や北陸では雨風が強まって秋の嵐となりそうです。朝の通勤通学の時間帯がピークになるでしょう。道路が冠水するおそれがあり、交通に影響が出る可能性もありますので、時間に余裕を持ってお出かけください。

■きょうの全国天気

朝は東海や西日本でも激しい雨の降る所がありそうです。昼頃には西・東日本の太平洋側では晴れてくる見込みですが、関東では急な雷雨にご注意ください。日本海側は日中も雲が多いでしょう。東北は雨風が強く、荒れた天気となりそうです。北陸は夜まで雨の所がある見通しです。北海道も所々で、雨や雷雨があるでしょう。沖縄は概ね晴れる見込みです。

■予想最高気温

九州南部に加えて、暖気が入る関東は広い範囲で30℃以上の真夏日となる予想です。東京は32℃と厳しい暑さになるでしょう。さいたまは33℃、宮崎は34℃まで上がる予想です。一方、日本海側ではきのう28日（日）より低い所が多く、青森は21℃、日中もひんやりとしそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 :23℃ 釧路 :22℃

青森 :21℃ 盛岡 :21℃

仙台 :29℃ 新潟 :26℃

長野 :27℃ 金沢 :27℃

名古屋:29℃ 東京 :32℃

大阪 :29℃ 岡山 :27℃

広島 :26℃ 松江 :26℃

高知 :30℃ 福岡 :28℃

鹿児島:33℃ 那覇 :32℃