【暴風警報】宮城県・仙台市東部、石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市などに発表 29日06:29時点
気象台は、午前6時29分に、暴風警報を仙台市東部、石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市、岩沼市、東松島市、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、女川町、南三陸町に発表しました。
【警報エリアを確認】【暴風警報】宮城県・仙台市東部、石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市などに発表 29日06:29時点
宮城県の海上では、29日昼前から29日昼過ぎまで暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■仙台市東部
□暴風警報【発表】
29日昼前から29日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s
□暴風警報【発表】
29日昼前から29日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s
■塩竈市
□暴風警報【発表】
29日昼前から29日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s
■気仙沼市
□暴風警報【発表】
29日昼前から29日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s
■名取市
□暴風警報【発表】
29日昼前から29日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s
■多賀城市
□暴風警報【発表】
29日昼前から29日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s
■岩沼市
□暴風警報【発表】
29日昼前から29日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s
■東松島市
□暴風警報【発表】
29日昼前から29日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s
■亘理町
□暴風警報【発表】
29日昼前から29日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s
■山元町
□暴風警報【発表】
29日昼前から29日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s
■松島町
□暴風警報【発表】
29日昼前から29日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s
■七ヶ浜町
□暴風警報【発表】
29日昼前から29日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s
■利府町
□暴風警報【発表】
29日昼前から29日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s
■女川町
□暴風警報【発表】
29日昼前から29日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s
■南三陸町
□暴風警報【発表】
29日昼前から29日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s