【暴風警報】岩手県・宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、大槌町などに発表 29日06:25時点
気象台は、午前6時25分に、暴風警報を宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、野田村、洋野町に発表しました。
【警報エリアを確認】【暴風警報】岩手県・宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、大槌町などに発表 29日06:25時点
岩手県の海上では、29日昼前から29日夕方まで暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■宮古市
□暴風警報【発表】
29日昼前から29日夕方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■大船渡市
□暴風警報【発表】
29日昼前から29日夕方にかけて警戒
風向 南西
・海上
最大風速 20m/s
□暴風警報【発表】
29日昼前から29日夕方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■陸前高田市
□暴風警報【発表】
29日昼前から29日夕方にかけて警戒
風向 南西
・海上
最大風速 20m/s
■釜石市
□暴風警報【発表】
29日昼前から29日夕方にかけて警戒
風向 南西
・海上
最大風速 20m/s
■大槌町
□暴風警報【発表】
29日昼前から29日夕方にかけて警戒
風向 南西
・海上
最大風速 20m/s
■山田町
□暴風警報【発表】
29日昼前から29日夕方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■岩泉町
□暴風警報【発表】
29日昼前から29日夕方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■田野畑村
□暴風警報【発表】
29日昼前から29日夕方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■普代村
□暴風警報【発表】
29日昼前から29日夕方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■野田村
□暴風警報【発表】
29日昼前から29日夕方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■洋野町
□暴風警報【発表】
29日昼前から29日夕方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s