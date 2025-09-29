フランス遠征を経て3バックがより強固に。個の成長も光るDF藤田明日翔(川崎F U-18)中心に目線を揃えて意思疎通
[9.28 練習試合 U-17日本代表候補 7-2 大阪体育大 J-GREEN堺]
“3バックのためのキャンプ”を経て、また変わったという手応えがある。U-17日本代表候補は後半、DF藤田明日翔(川崎F U-18)が3バックをコントロール。「優勢に立てるポジションを取るっていうのは強く意識としてありました」。大阪体育大に対して海外のFWと対峙する際と同様に素早くDFラインを下げて準備するなど、その攻撃力を封じようとした。
大体大アタッカー陣は潜り込むような動きが上手く、U-17日本代表候補は前半から苦戦を強いられていた。だが、藤田は普段、川崎F U-18で学んでいることや8月末からのフランス遠征の経験で得たことを表現。前半に比べてU-17日本代表候補が判断良く攻めていたため、押し込まれる回数が少なかったこともあるが、強く、またクレバーに相手の攻撃を封じ込んでいた。
藤田はスピードが武器のセンターバック(CB)。川崎F U-18での日常によって、守備範囲がより広くなったという。「変わりました。試合の中で強いFWがいたりすると、その人だけに意識がいっちゃいがちなんですけども、(監督の)森(勇介)さんはCBにも広く守る、スライドとかもしっかりしろっていうことを言ってくれてるんで、そういった部分が自分の守備範囲の広さをどんどん広げられてるのかなと思います」。藤田はU-17日本代表で3バックの中央が主戦場。この日は6-1の終盤に連係ミスで1失点してしまったものの、その守備範囲の広さやコーチング力を発揮していた。
3バックの中央で継続的に起用されていることについて、藤田は「3バックの真ん中なんで、ラインコントロールやスライドの面では、僕が声出して責任持ってやろうっていうのは常に頭の中にあります」。U-17ワールドカップ(11月)では廣山望監督が「相手でも一番強いやつがいるポジションだと思う」というように強烈なFWと勝負。簡単ではないが、両脇の選手たちと協力しながら、絶対に1失点以内、さらに無失点での勝利を目指す意気込みだ。
藤田によると、ポルトガル、サウジアラビア、フランスと対戦したフランス遠征が3バックをより強固なモノにしたようだ。これまでは所属チームと異なる戦い方に慣れない選手がいたことも確か。だが、「『3バックのキャンプ』って廣山さんは評していたんですけど、そういった部分ではかなり成長できたかなと思います。みんなでだんだん目も揃ってきて、意思疎通が声なしとかでもできるようになったんで、やっぱり全体が目を揃えることによって、守備としても、攻撃としても、3バックが堅いものになってきてるなと思っています」(藤田)。U-17ワールドカップ(11月)でも対戦する強豪・ポルトガルに1-0で勝利など、3試合で2失点。廣山監督は「個人で対応する能力を、フィジカルの成長とともに掴みつつある子も何人か出てきた」という点についても評価する。
今回の大阪合宿は残り3日間。藤田はより細部まで突き詰め、「今までやってきたことを存分に活かせる場だと思うんで、臆せず、自信持ってやりたいなと思います」という世界との戦いへ向かう。
(取材・文 吉田太郎)
“3バックのためのキャンプ”を経て、また変わったという手応えがある。U-17日本代表候補は後半、DF藤田明日翔(川崎F U-18)が3バックをコントロール。「優勢に立てるポジションを取るっていうのは強く意識としてありました」。大阪体育大に対して海外のFWと対峙する際と同様に素早くDFラインを下げて準備するなど、その攻撃力を封じようとした。
藤田はスピードが武器のセンターバック(CB)。川崎F U-18での日常によって、守備範囲がより広くなったという。「変わりました。試合の中で強いFWがいたりすると、その人だけに意識がいっちゃいがちなんですけども、(監督の)森(勇介)さんはCBにも広く守る、スライドとかもしっかりしろっていうことを言ってくれてるんで、そういった部分が自分の守備範囲の広さをどんどん広げられてるのかなと思います」。藤田はU-17日本代表で3バックの中央が主戦場。この日は6-1の終盤に連係ミスで1失点してしまったものの、その守備範囲の広さやコーチング力を発揮していた。
3バックの中央で継続的に起用されていることについて、藤田は「3バックの真ん中なんで、ラインコントロールやスライドの面では、僕が声出して責任持ってやろうっていうのは常に頭の中にあります」。U-17ワールドカップ(11月)では廣山望監督が「相手でも一番強いやつがいるポジションだと思う」というように強烈なFWと勝負。簡単ではないが、両脇の選手たちと協力しながら、絶対に1失点以内、さらに無失点での勝利を目指す意気込みだ。
藤田によると、ポルトガル、サウジアラビア、フランスと対戦したフランス遠征が3バックをより強固なモノにしたようだ。これまでは所属チームと異なる戦い方に慣れない選手がいたことも確か。だが、「『3バックのキャンプ』って廣山さんは評していたんですけど、そういった部分ではかなり成長できたかなと思います。みんなでだんだん目も揃ってきて、意思疎通が声なしとかでもできるようになったんで、やっぱり全体が目を揃えることによって、守備としても、攻撃としても、3バックが堅いものになってきてるなと思っています」(藤田)。U-17ワールドカップ(11月)でも対戦する強豪・ポルトガルに1-0で勝利など、3試合で2失点。廣山監督は「個人で対応する能力を、フィジカルの成長とともに掴みつつある子も何人か出てきた」という点についても評価する。
今回の大阪合宿は残り3日間。藤田はより細部まで突き詰め、「今までやってきたことを存分に活かせる場だと思うんで、臆せず、自信持ってやりたいなと思います」という世界との戦いへ向かう。
(取材・文 吉田太郎)