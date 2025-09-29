山田涼介と長田庄平がリーダー！人気芸能人がたぬきときつねに化けてゲーム対決 勝つのはどっち!?
10月5日（日）15:00-15:55 日本テレビにて「たぬきときつね」を放送。
人気芸能人がたぬきときつねに化けてゲーム対決。芸能界屈指のたぬき顔・山田涼介と、きつね顔・長田庄平（チョコレートプラネット）がリーダー！ダマしダマされ…勝つのはどっちだ!?
単純明快だけど、思わずダマされてしまう…そんないじわるゲームに挑戦するのは、化かし合いならお手の物…芸能界を代表するたぬき軍ときつね軍！
＜たぬき軍＞
山田涼介（※リーダー）、北乃きい、あの、村重杏奈、長谷川雅紀（錦鯉）、中谷（マユリカ）
＜きつね軍＞
長田庄平（チョコレートプラネット/※リーダー）、本田真凜、猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、一ノ瀬美空（乃木坂46）、みなみかわ、阪本（マユリカ）
だましの森の仙人（チョコレートプラネット・松尾駿）が用意した引っ掛け要素満載のゲームにダマされずに勝つのは、たぬき軍？それともきつね軍？
■収録を終えたMC3人の感想コメント
山田：老いを感じました笑 見た目若いですけど、32ですから。意外と頭回んないなみたいな笑
長田：結構リズムゲームがいっぱいあったんで、アイドルなんでビシッと決めてくれるかなと思ったら結構ズッコケる…笑
山田：やめなさいよ。
長田：ちょっとタヌキ感が出てたな、と。
山田：タヌキ感ってなんなんすか！でも、ずーっと「楽しい」が基本にあって。
長田：めっちゃ楽しかった！これマジで学校で流行っちゃうんじゃない？みんなできるもんね？
山田：みんなできる！
松尾：家族とか友だち、大切な人とやってほしい。
山田：絶対盛り上がりますよね！
松尾：もうちょっとリーダーが頑張ってほしかったな。
山田：これでも我々頑張った！
長田：マジでこんがらがっちゃう。
山田：結構ゲームによって得意不得意が出ましたよね。
松尾：あるゲームでこれがオリンピック競技になったら代表なれるんじゃないかっていうような人もいます！
山田：めちゃめちゃ強かった！
