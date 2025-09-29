国民スポーツ大会の総合開会式に出席のため、滋賀県を訪問されている天皇皇后両陛下の初日を終えての感想が、宮内庁から28日公表されました。

以下、全文で紹介します。

2人揃って7年ぶりに滋賀県を訪れることができ、うれしく思います。

第79回国民スポーツ大会「わたSHIGA輝く国スポ」の総合開会式に出席できたことをうれしく思います。おもてなし演技をはじめとして、大会に関わるすべての人が、しっかり輝くことのできる工夫を感じることができました。この大会を通じ、選手の皆さんがお互いに交流し、切磋琢磨しながら競技に精一杯取り組まれ、来月開催される全国障害者スポーツ大会とともにスポーツがより広く普及し、発展していくことを期待します。

夕刻、三日月滋賀県知事から、県勢の概要についてお話を伺い、「健康しが」を掲げて進められている琵琶湖の保全に向けた様々な取り組みや、子どもを真ん中に置いた社会づくりなど、滋賀の強みを生かした諸施策について理解を深めることができました。

その後の大会関係者との懇談会では、長年にわたりスポーツに取り組み活躍されている方や、本日の総合開会式の成功を支えられた方などとお会いし、それぞれの方のこれまでの歩みや今後の活動などについて関心深くお話を伺いました。

あすの国民スポーツ大会のバドミントン競技の観戦や、県立盲学校への訪問を楽しみにしています。

今日は暑い中、多くの県民の皆さんにあたたかく迎えていただいたことに感謝いたします。