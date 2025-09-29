プロ野球セ・リーグは28日、各地で3試合が行われました。

首位阪神は4位中日との今季最終戦に臨みました。先発・伊原陵人投手は初回に1アウト満塁のピンチを招くと、ボスラー選手のタイムリーで先制を許します。それでも阪神打線は中盤に反撃。5回に同点に追いつくと、6回には代打・ヘルナンデス選手のタイムリーで勝ち越しに成功しました。しかし9回のマウンドにあがった岩崎優投手が、連打を浴び失点。さらに代打・福永裕基選手のタイムリーで勝ち越しを許しました。この場面でマウンドは畠世周投手にスイッチするも、上林誠知選手のタイムリーを浴び3失点。そのまま敗戦を喫しました。中日とは今シーズン12勝13敗で、唯一の負け越しを喫しています。

2位DeNAは敵地で5位広島と今季最終戦を迎えました。この試合は、得点を奪えばすぐさま同点に追いつかれるという均衡の展開に。しかし8回、DeNA打線が広島の5番手・常廣羽也斗投手をとらえ、4本のタイムリーで一挙8得点。そのまま大勝を収めました。

6位ヤクルトは本拠地最終戦で3位巨人を迎え打ちます。初回、村上宗隆選手のタイムリーなどで2点をあげるも、4回に泉口友汰選手の2ランを浴び同点に追いつかれます。それでもその裏には中村悠平選手が今季第1号となる2ランでお返し。再びリードを広げました。しかし6回、初回に自身のエラーから先制を許していた中山礼都選手が意地のタイムリーで1点差に追いつくと、8回にも再び中山選手のタイムリーで同点。その後は延長12回にもつれる攻防となるも決着つかず、引き分けとなりました。

この結果、2位DeNAと3位巨人のシーズン順位が確定。CSファーストステージも、DeNAの本拠地・横浜スタジアムでの開催となることが決定しました。

【28日のセ・リーグ結果】

◆中日 4-2 阪神

勝利投手【中日】齋藤綱記(4勝)

敗戦投手【阪神】岩崎優(1勝3敗31S)

セーブ【中日】松山晋也 (1敗46S)

◆DeNA 10-2 広島

勝利投手【DeNA】坂本裕哉 (4勝1敗)

敗戦投手【広島】常廣羽也斗 (2勝4敗)

◆ヤクルト 4-4 巨人本塁打【ヤクルト】中村悠平1号、【巨人】泉口友汰6号