パ・リーグは28日、各地で3試合が行われました。

前日にリーグ優勝を決めたソフトバンクは5位の西武と対戦。1点を追って迎えた3回、緒方理貢選手のタイムリー2ベースと川瀬晃選手のタイムリーで逆転しました。佐藤直樹選手は第4打席でレフトへのホームランを放ち、この日4打数4安打の活躍でチームの勝利に貢献しました。投げては大津亮介投手が5回1失点の好投で今季6勝目をあげています。

2位の日本ハムは6位のロッテと対戦。1点を追う7回、レイエス選手の犠牲フライで同点に追いつきます。続く8回にも山縣秀選手が犠牲フライを放って勝ち越しに成功。これが貴重な決勝点となり、日本ハムが逆転勝ちを収めています。

3位のオリックスは4位の楽天を序盤から圧倒しました。2回にヒット5本を集めて5点先制すると、3回にも4得点し大量リード。投げては宮城大弥投手が5回1失点と試合を作り今季7勝目。終盤、楽天に追い上げられましたがオリックスが勝利しています。

▽27日のパ・リーグ結果

◆ソフトバンク4-1西武

勝利投手【ソフトバンク】大津亮介(6勝2敗)

敗戦投手【西武】隅田知一郎 (10勝10敗)

セーブ【ソフトバンク】木村光 (0勝0敗1S)

本塁打

【ソフトバンク】佐藤直樹5号

【西武】ネビン20号

◆日本ハム4-3ロッテ

勝利投手【日本ハム】山粼福也(6勝5敗)

敗戦投手【ロッテ】小島和哉 (8勝10敗)

セーブ【日本ハム】齋藤友貴哉（1勝2敗3S）

◆オリックス10-5楽天勝利投手【オリックス】宮城大弥（7勝3敗）敗戦投手【楽天】藤井聖(6勝7敗)