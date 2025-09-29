なんでも、奈良の人たちは困っているらしい。それはもちろんへずまりゅうさんが市議になってうんたらかんたら、などという話ではない。

【画像】京都と奈良の間にある“ナゾの途中駅”「木津」を写真で一気に見る

奈良は、言うまでもなく京都と並び立つ古都のひとつだ。奈良盆地には多くの神社仏閣が集まり、国内外から観光客がやってくる。いつだったか、近鉄奈良駅に行ったら修学旅行生で溢れていて、まっすぐ歩くのにも難儀したものだ。

ところが、それだけの観光都市でありながら、宿泊する人がどうにも少ないのだとか。というのも、奈良は京都や大阪から近すぎるからだ。どちらに行くにも、特急などを使わずとも1時間ほど。JRに私鉄と、手段も豊富だ。だから、奈良は京都や大阪の観光の“ついで”のようなポジションに落ち着いてしまう。奈良は、悲哀を抱く観光都市なのだ。

地図を眺めていると“気になる駅”が…

で、ここで問題なのは、1時間で結ばれる京都と奈良の間である。

大阪と奈良の間には、生駒山地が横たわる。てっぺんには山上遊園地があって、信貴生駒スカイラインには大阪平野を一望できる展望台も用意されている。大阪や奈良の人にはおなじみの山といっていい。

では、京都と奈良の間には何があるのだろうか。

そう思って地図を眺めていたら、気になる駅が見つかった。木津駅だ。



ナゾの駅「木津」には何がある？

ナゾの途中駅「木津」には何がある？

京都から奈良方面に向かうJR奈良線が北から南へと駆け抜け、東に向かっては関西本線（大和路線）が伸びる。笠置山地を抜けて最後は名古屋に達する長大路線だ。

反対に、西に向かって大阪市内を目指すのは学研都市線。生駒山地の北側を走り、ターミナル・京橋へ。

これら3路線が北から東から西から、木津駅で合流してまっすぐ南下、奈良盆地に入って奈良駅へとたどり着く。つまり木津駅は、紛うことなき京都と奈良の間におけるいちばんの要衝のターミナルなのだ。

その場所は京都府の一番南、京都府木津川市に位置する。路線図を見ると、奈良線においてはほとんど奈良の目前といっていい場所にある。

が、意外に京都府というのは南にも細長いようで、木津駅を過ぎてからもしばらくは京都府内。奈良県内に入るのは、奈良駅を前にしてやっと、といったところだ。

そして京都からやってきた奈良線は、木津駅に到着する直前で木津川を渡っている。東側の笠置山地から流れてきた木津川はその後奈良線に並行して北流、宇治川や桂川と合流して淀川と名を変えて、大阪のど真ん中を経て流れ出る。まさに関西を代表する大河だ。

つまり木津駅は3つの鉄道路線が交わり、加えて大河がすぐ近くを流れるという要衝中の要衝なのだ。

となれば、きっと木津駅も相当なターミナルオーラを放っているに違いない……。

おや？ ホームからの光景に違和感が…

かくしてやってきた木津駅は、2面4線の地上駅。3路線が乗り入れるだけあって、さすがに構内は広い。

しかし、である。ホームから見る光景に違和感を覚える。駅の東側が、一面の田んぼなのだ。

橋上駅舎の改札を抜けて、田んぼに誘われるように東口へ。すると、小さなロータリーの向こうから、次々と高校生がやってくる。

見れば駅前の田んぼの奥の高台に、木津高校という高校があるようだ。田んぼの中の目抜き通りは、高校生たちで溢れんばかりだ。

高台にはピカピカのニュータウンも

さらに高校のある高台には、駅近くの田んぼとはうって変わってピカピカの真新しいニュータウンが広がっている。

高校生の通学路になっている木津駅東口の目抜き通りは、ニュータウンに暮らす人々が駅に向かう道筋でもあるのだ。この道とて、ニュータウンと同じようにピカピカの新参だ。

3路線が交差する要衝の駅と、駅前に広がる田園地帯、そしてその向こうの高台のニュータウン。

ふたつの古都の間には、農村から都市へと移り変わる途中のような風景が広がっている、ということなのだろうか。それではまるで昭和だ。もうとっくに令和なのに。

橋上駅舎の階段の脇にある、ホーム下を貫く地下通路を通って西口に向かう。

西口に出ると雰囲気が変わり…

さすがに東口のように田園地帯ということはなく、こちらには駅前広場の脇に巨大な病院が建ち、西に続く目抜き通りにはコンビニや金融機関などが並んでいる。

が、背の高い建物は病院くらいしかなく、のどかさが勝っている。やっぱり木津駅は、農村と都市をかけ合わせたような、そういう町の玄関口なのだろうか。

だが、もう少しこの町を歩けばそれほど単純な町ではないことが見えてくる。

国道を越えてディープなエリアへ

木津駅西口から目抜き通りを西にゆく。

すぐに国道24号と交差する。京都と奈良を結ぶ国道だけあって、クルマ通りは絶えない。

ただし目的は国道ではなく、渡ってさらに西へゆく。

すると、駅前から5分ほどしたところで木津川市役所が見えてくる。

このあたりからは道幅が細くなり、いかにも歴史のありそうな商店街へと続いてゆく。駅に通じるからなのかこの道もクルマ通りが多く、歩くにも多少の注意が必要だ。

時代劇さながらの古い町並み

この駅前からの目抜き通りが、木津の町のメインストリートなのだろう。

商店街の中にはいかにも老舗らしき古い商店もあるし、天王神社というお社も鎮座する。それほど大きな神社ではないけれど、神社仏閣がある町はおしなべて古い町と相場が決まっている。

実際にそれがその通りだということは、商店街の真ん中あたりで左に折れれば確信できる。

井関川という小さな川を渡ると、商店街どころではない古い町並がまっすぐ南に続いているのだ。

黒壁の古い木造の町家が延々と続く。まるで時代劇の世界に紛れ込んだような、そういう町だ。

この道は、鉄道以前の時代に京都と奈良を結ぶメインルートだった奈良街道にあたる。木津の町には宿場が置かれ、木津川の水運とも結びついてたいそう繁栄したという。

その町の中心が、奈良街道沿いと木津川市役所近くの一帯だったというわけだ。

それどころかこの町は、木津川が山城盆地に注ぎ出る地点として、古くは奈良、平安時代から重要視されてきた。

朝廷に重視されてきたワケ

笠置山地から切り出された木材の集積地となり、木津川の川湊から輸送されていたのだ。きっと、平城京や平安京の造成にも大いに貢献したに違いない。

木津は、古代の朝廷にとっても極めて重要な土地だったのである。

そしていま、その役割を受け継いでいるのが3路線が交差する木津駅なのだ。

明治期は“まったくの田園地帯”だった

駅の周辺、東口はニュータウンと駅舎の間に田園地帯が広がり、西口は古い市街地と比べて整然としてのどかさが勝つのは、1896年の開業時、やや東に離れた場所に設けられたからだろう。

明治期のこのあたりの地図を見ると、木津駅周辺はまったくの田園地帯。市街地は駅の西側、奈良街道沿いを中心に広がるだけだった。

そこに駅と旧市街を結ぶ一本道ができる。それが現在の駅前のメインストリート。2007年に現在の橋上駅舎になる前は、駅舎は西口にしか設けられていなかった。だから東口側は出入口もなく、開業当時からほとんど変わらずに田園地帯のままだったということになる。

鉄道がなかった時代は木津のような都市と都市の間の中継地点の重要性が高かったが、高速輸送モードの鉄道が登場すれば、中継点の存在感は否応なしに低下する。駅ができたからといって、簡単に発展するほど話は簡単ではないのだ。

木津駅の周辺が、現在のように開かれてきたのは戦後になってからだ。

なぜ人口が増えているのか？

まず西口側が整備され、それとともに住宅地なども少しずつ拡大していった。2007年に駅舎が橋上化し、いよいよ東口にも開発の手がつけられる。

東口の高台のニュータウンの開発は、2010年代になってからである。

そしていま、木津駅のある木津川市は人口が急増しているという。都市部であっても人口の減少に悩まされるこのご時世に、目覚ましいほどの人口増加。

具体的に言えば、2000年には6万人に満たなかったところ、現在では8万人を突破しているのだ。

この人口増加を支えているのは、木津駅東側のニュータウンをはじめ、いくつもの新興住宅地が開発されているからだ。

市の南西部には相楽ニュータウンという巨大な住宅地があり、奈良県との府県境近くには巨大なイオンモールもできた。

もちろん過疎が進んでいるような地区も中にはあるが、総じて他の地域からの人口流入が続いている町といっていい。木津駅のお客もそれに呼応して、近年は右肩上がりで増えている。

それもこれも、奈良はわずか10分ほどの近さで京都・大阪だっておよそ1時間という利便性、そしてそれでいてまだまだ自然に恵まれた農村風景が残っているからだろう。

1時間の通勤を遠いとみるか近いとみるか。まあ、東京だったらその程度の通勤時間は当たり前。木津駅だったら座って通勤できる可能性も高く、文句を言うほどのこともない。

木津駅と木津川市は、京都と奈良の間にあって目下急成長中の町なのだ。それでいて、木津川の水運を背景にした歴史文化も育んできた。

“京都と奈良の間には何があるのか”などと、安易に侮ることなかれ。そういう要衝のターミナル・木津駅であった。

写真＝鼠入昌史

〈大阪京橋の陰でヒッソリと消滅、今では空き地が広がるだけ…28年前に姿を消した“幻のターミナル駅”「片町」には何があったのか？〉へ続く

（鼠入 昌史）