レギュラーシーズン最終戦

米大リーグは28日（日本時間29日）にレギュラーシーズン最終戦を迎えた。この日、3人の日本人野手に全員ホームランが飛び出した。ドジャースの大谷翔平投手が55号、カブス・鈴木誠也外野手が32号といずれもキャリアハイを更新。さらにレッドソックスの吉田正尚外野手にも4号ソロが飛び出した。

この日最初にホームランを放ったのは吉田。「3番・指名打者」で出場した本拠地タイガース戦、初回に先制の4号ソロを右翼席へと叩き込んだ。

続いて鈴木。本拠地カージナルス戦に「5番・右翼」で出場し、0-0の5回に左腕キングの甘い変化球をとらえた。打球は左翼席へ飛び込む32号ソロ。ホームの大歓声を浴び、ダイヤモンドをゆっくりと一周した。2004年、松井秀喜氏がヤンキースで記録した31本を超える一発だった。

そして大谷。敵地マリナーズ戦に「1番・DH」で出場し、7回2死走者なしで左腕スパイアーの95マイル速球を豪快にかっ飛ばした。どよめきの中、打球は中越えの55号ソロに。打球速度109.5マイル（約176.2キロ）、飛距離412フィート（約125.6メートル）の一発で、ベンチ生還後は笑顔も見せた。

大谷は自身が持つドジャースの球団記録を更新。鈴木は4戦5発の大暴れだ。故障に苦しんだ吉田もここ最近は好調を維持している。3人とも所属チームがポストシーズン進出を決めており、活躍に期待がかかる。



（THE ANSWER編集部）