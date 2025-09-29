主演：唐沢寿明10月17日(金)夜9時スタート！ドラマ９「コーチ」唐沢演じる“コーチ”の厳しさと温かみを持った眼差しが印象的なメインビジュアル公開！さらに、主題歌はマカロニえんぴつの書き下ろし曲「パープルスカイ」に決定！