スタバ×ジェラピケの初コラボラテ全国発売開始！おすすめカスタマイズ方法を紹介
【モデルプレス＝2025/09/29】スターバックス コーヒー ジャパンでは、ルームウェアブランド「ジェラート ピケ（gelato pique）」とのコラボレーションを2025年9月29日（月）より展開。スペシャルビバレッジ「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」を全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）にて発売する。同ビバレッジをカスタマイズで楽しむ際のおすすめを紹介していく。
「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」は、ピケベアチョコレートをトッピングしたスペシャルビバレッジ。スターバックスとジェラート ピケが幾度も打ち合わせを重ね、両社の世界観を表現したこだわりの一杯だ。
ジェラート ピケのブランドコンセプトである「大人のデザート」に着想を得て、華やかなアールグレイブーケティーラテの上に、ジェラート ピケのルームウェアでもお馴染みのボーダーをイメージしたふわふわのアールグレイフレーバームースをのせ、バニラ風味の黄色いスポンジケーキクラムをトッピング。このクラムはルームウェアのもこもこ感をイメージしたもの。
そしてムース層の上に、ミルクチョコレートとホワイトチョコレートをブレンドして特製の型で固めたピケベアチョコレートをのせ、キュートな仕上がりに。ぱっちりした目、そして耳が非対称であったり、足裏の“P”のアルファベット文字が刻まれていたりと、造形にも細やかなこだわりが散りばめられている。
「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」は、アールグレイフレーバームースの華やかな香りとほのかな甘さ、ティーベースのすっきりとした味わいがベストなバランスで構築されているため、基本的にはそのまま飲むのがおすすめだ。
ただ2杯目以降、カスタマイズも試してみたいという方向けに、商品開発担当に聞いたおすすめカスタマイズを紹介していく。
・ミルクをアーモンドミルクに変更（まろやかさの中に茶葉の味わいが際立つ）
・ミルクをソイミルクに変更（全体がよりスッキリとした味わいに）
・ホワイトモカシロップ追加（基本が甘さ控えめな状態なので、ボリューム感のある甘さを好む方向け）
これらのカスタマイズ方法も参考に、販売期間中、何度でも「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」を楽しんでみてほしい。（modelpress編集部）
＜持ち帰りの場合＞678円＜店内利用の場合＞690円
販売期間：2025年9月29日（月）〜
※一時的な欠品や早期の販売終了する場合がある
取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
【Not Sponsored 記事】
