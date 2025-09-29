◆秋季高校野球静岡県大会▽準決勝 掛川西１２―１浜松日体＝５回コールド＝（２８日・草薙球場）

準決勝が行われ、昨夏甲子園出場の掛川西が、２年連続で秋の東海大会（１０月１８日開幕・愛知）出場を決めた。浜松日体を相手に１３安打と打線が爆発し、１２―１の５回コールド勝ち。３枠目の東海大会出場権を懸けた３位決定戦と掛川西ー聖隷クリストファーの決勝は１０月４日に草薙球場で行われる。

ここまで苦しんできた掛西打線が、東海切符を懸けた大一番で火を噴いた。３回に３安打を集めて３点を奪うと、４回に打者一巡の１２人攻撃で一挙７点。５回にも２点を追加し、計１３安打１２点で５回コールドの大勝だ。

夏からメンバーが完全に入れ替わり、打力を欠いた。今大会は１点差で勝利した初戦の後は２試合連続延長タイブレークと、接戦の連続。それでも白星を重ねるたびにチームは着実に強くなっていた。全員で徹底した「逆方向に打つ」姿勢も奏功。２安打２打点と活躍した４番の黄本智敏中堅手（２年）は「昨日（準々決勝）の９回にヒットが出て、いいイメージで打てた」と喜んだ。

１０年ぶりの優勝を懸けて、決勝では聖隷に挑む。この日３安打２打点と攻撃を引っ張った、１番の重松聖人左翼手（２年）は「いつも通りに粘り強くやる」。黄本も「高部を打つ練習をやってきた」と必勝を誓った。（里見 祐司）