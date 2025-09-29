つたんさんの漫画「保育園トラブル！3歳、ケガ事件」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。

保育園で友達に引っかかれ、顔に傷ができた娘……。仲がよい友達との小さなトラブルだと思っていたが…という内容で、読者からは「親の対応は悩ましいですね」などの声が挙がっています。

ケガを通して抱えた複雑な気持ち

つたんさんは、インスタグラムとブログ「豆岡つたんの推してこ！我が子ちゃん」で育児漫画などを発表しています。つたんさんに作品について話を聞きました。全19話中、第1話から第10話までを紹介します。インスタグラムとブログで全話を読むことができます。

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

つたんさん「小学校の頃から描いていました。社会人になってからは描いていませんでしたが、夫にiPadを買ってもらったことをきっかけに再開しました。インスタグラムをはじめたのは、2022年1月からです。当初はブログでエッセー漫画を発表していたのですがなかなか伸びず、『育児漫画はインスタグラムの方が伸びやすいかな？』と思い、試しに投稿してみました。ブログの数倍反応をいただけたのがうれしく、今も細々と続けています。

私は怠け者なので、1回休むと永遠に描かなくなる可能性があるので、更新日を決めて継続的に描くようにしています」

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

つたんさん「娘がケガをして帰ってくるようになったときにネットで調べたら、同様の悩みを抱えている人が多いことを知り、漫画にしました。いつもは娘にフォーカスを当てて漫画を描いているので、娘とお友達の関係性を描いてみたかったというのもあります」

Q.この事件で、つたんさんが一番心配だったのはどのような点でしょうか。

つたんさん「傷跡が残るのが一番心配でした。今もうっすらと残っています。娘自身はケガしたことをまったく気にしておらず、毎日楽しく保育園に通っているので安心しました」

Q.保育園の対応については、どのように受け止めていますか。

つたんさん「先生方の誠実なご対応には感謝しています。何人もの幼児を先生数人で見守るのは大変なことだと理解していますので、ケガしてしまったことに対しては仕方のないことだと思っています」

Q.相手の子の親御さんとは、その後どのような関係になりましたか。

つたんさん「この後は特に何もなく…です。送り迎えのときに会ったら、あいさつと世間話をするくらいです」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

つたんさん「娘の反応や、保育園の名前を『ねりもの保育園』としたことに対するツッコミが来ました（笑）」

Q.今後、増やしていきたい漫画のテーマはありますか。

つたんさん「今現在、娘のトイレトレーニングに苦戦中なので、漫画にできたらいいなと思っています。また、私は過干渉な実母に悩まされてきたので、いずれ心の整理がついたら、そのことも漫画にしたいです」