

青山ミスコングランプリを獲るもアナウンサー・芸能の道には進まなかった田本詩織さん。大学卒業後のキャリアについて話を聞いた（筆者撮影）

かつて“大学の顔”として注目を集めていたミスコンが、近年「冬の時代」を迎えている。

長時間のライブ配信やSNS運用など、出場者には高い自己プロデュース力が求められ、スポンサー離れから運営する学生団体も疲弊している。ただ、その一方で、真剣に向き合い、努力してきた出場者がいるのも事実だ。

本連載では、そんなミスコンに出場した女性たちが、数年後の社会人として今どう生きているのかを取材。ミスコンに出た経験は、その後のキャリアや人間関係にどんな影響を与えたのか。その肩書とどう付き合ってきたか──「ミスコン以後」の現実を見つめていく。

一般的に、「アナウンサー・芸能界への登竜門」とされやすいミスコンだが、実際は芸能の世界ではない一般企業に進む人が多い。2018年のミス青山でグランプリに輝いた田本詩織（たもとしおり）さんもそのひとりだ。

前編では、田本さんが青山ミスコングランプリを獲るもアナウンサー・芸能の道を諦めた背景や、ミスコンのエピソードが就活にほとんど活きなかった話を聞いた。

後編では、田本さんの大学卒業後のキャリアに焦点を当てる。

新卒では、外資系企業に営業職として入社

ミス青山に輝いたものの、「ミスコン＝チャラチャラしている」というイメージを持たれてしまった結果、就活では苦戦したという田本さん。

振り返ってみると「ミスコン経験は就活にほぼ活きなかった」と語る田本さんだったが、結果的に複数企業の内定を勝ち取り、新卒では外資系企業に入社した。その後、別の外資系企業への転職を経て、先日までは「デジタル庁」で勤務。今年の6月からはアメリカに本社のあるVCで働いている。

「新卒では、Intel（インテル）に営業職として入社しました。当時は、『これからの時代はITだ』みたいな雰囲気が社会的にもあって、今後のキャリアを考えたときに『幅を広げる』という意味ではいいんじゃないかと思っていましたね。

あとは、私自身はけっこう自己主張をするタイプなんですが、Intelにも、自分の芯を持っていて時には上司とぶつかることも厭わないマインドの方が多かったので、『自分の性格に合っているな』と思いました」

実際に田本さんの考えは正しく、入社後も会社や働いている人の雰囲気は想像通りで、不満はなかった。また、外資系企業ということもあり、田本さんが危惧していた「服装の自由がない」といった環境でもなかった。

しかし、田本さんのなかには在職中から拭えない大きな不安があった。



田本詩織さん。前後編で彼女の「ミスコンのその後」を伺いました（筆者撮影）

「当時はコロナ禍だったので、新卒からフルリモートの環境だったんです。当時の状況を考えると、もちろんそれは仕方のないことなんですが、私は対面でコミュニケーションを取りながら仕事を教わりたいし、対面で協力しながら仕事をしたい人間だったので、そこのモヤモヤはどうしてもありました」

フルリモートと対面の是非は一概には言えないが、少なくとも田本さんの性格には新卒からフルリモートの環境は合わなかったのだろう。結果的に新卒3年目で転職を決意し、Intelを退社した。

3年間で出社した回数は、わずか6回だったという。

デジタル庁に入職した意外な理由

Intelを退社後は、イギリス系の外資系企業に転職し、その後はデジタル庁に入った。

「新卒からずっと外資系企業で働いていたので、ずっと海外の製品を日本に売る仕事をしていました。ですが、それが『日本人からお金を吸い取っている』と感じて、一時期めちゃくちゃ嫌気がさしたんですよね……（笑）。

なので『次は、日本のために働いてみようかな？』と思っていたそのタイミングで、たまたまデジタル庁からオファーが来たんです。デジタル庁は他の省庁と違って民間からの採用も行っていて、1年間だけ働ける任期雇用的な制度があったので、その制度を利用して入庁しました」

デジタル庁では、ビジネスデベロッパーとしてAIの導入支援を担当。他省庁の官僚に対してAI活用のための研修や、AIツールの導入から公務員でも使えるようなセキュリティレベルへの改良など、省庁向けのAI普及活動に携わった。外資系企業での知見を、デジタル庁で活かした形だ。

「元々、デジタル庁そのものには興味があったんです。マイナンバーカードやマイナポータルでいろいろ申請できるようになって便利になったのも、デジタル庁のおかげだったので。なので、AIを含めたDX推進に関してはいろいろやらせていただきました」

そして、任期の1年間が経ったタイミングで、田本さんはデジタル庁を退庁した。1年の任期が定められていたものの、契約を延長することはできたという。しかし、契約を延長しなかったのには明確な理由があった。

「やっぱり、外資にいたときと比べると給料がガクっと下がったのは大きかったですね。給料が下がることはわかっていて入庁したんですが、1年間働いてみてその重みを実感しました。人間関係にも恵まれ、仕事内容的にも不満はなく、働いていて楽しかったんですけどね……。

あとは、私が新卒から外資系企業で働いていた理由が『アメリカ駐在をしたいから』なんですが、デジタル庁でできることもひとまずやり切ったし、次はまたその目標を追いかけたくなって、退庁を決めました」

念願だったアメリカ駐在

デジタル庁を退庁し、憧れのアメリカ駐在を叶えるために、田本さんはシリコンバレーに本社のあるVCに入社した。

「アメリカ駐在をしたい理由は……アメリカが好きだからですね（笑）」

このアメリカへの憧れのきっかけは、高校時代まで遡る。



アメリカで働くことにずっと憧れていたという（筆者撮影）

「高校時代にアメリカに留学してホームステイをしていたんですが、そのときに行ったロサンゼルスの雰囲気に衝撃を受けて。『大人になったらまたアメリカに来たい！』『将来はアメリカで働きたい！』って強く思ったんです」

しかし、大学時代はミスコンや就活で留学をする時間を取ることは叶わなかった。だからこそ、社会人になってからアメリカで働くために、新卒から外資系企業を選び、順調にキャリアを積み重ねてきた。

そして、念願だったアメリカ駐在が叶う会社に入社。現在はビザ申請に時間がかかっているが、ビザが取得でき次第、アメリカに行く予定だという。

しかしながら、アメリカ、特にシリコンバレーのVCともなれば、これまでと比べ物にならないぐらいの競争を強いられる環境に置かれるだろう。大学時代に芸能界での競争の現実を痛感した田本さんにとって、その環境は酷なものではないのだろうか。



ミス青山に輝いた時の様子（写真：本人提供）

「バレエをやっていたときもミスコン時代もそうだったんですが、そもそも私はめちゃくちゃ負けず嫌いな性格なんです。だからこそ、バレエにもミスコンにも本気で取り組めたと思っています。

それにVCでの仕事は私個人の能力も見られるんですが、どちらかと言えばチーム単位でプロジェクトを進めていく場面が多いので、完全な“個人競争”というわけではないんです。自分の能力をどれだけチームに還元できるか、チームでどれだけ成果を出せたかが重視されるので、そこはまた芸能界とは違う競争になるのかなと思います。

そういう意味では、私は保険や住宅販売のような完全な個人プレーの営業は苦手で。これも、ミスコン活動を通して気づけたことですね」

ミスコンに出たことは「自己成長」につながった

大学時代はキャリアに迷うこともあった田本さんだが、社会人になってからは自分の思い描いたキャリアを歩んでいると言える。それは、本人が語っていたとおり、ミスコンに出て「自分の苦手なこと」「自分が嫌いなこと」を知れたからだろう。

現代のミスコンでは、SNSやライブ配信など評価項目が複雑化している影響で、出場するファイナリストへの負担は大きくなっている。

しかし、それは裏を返せば「自己成長」につながる側面もあると言える。実際に、ミスコンに出場する動機として、「自信のない自分を変えたい」「ミスコンを通して成長したい」と語る人は少なくない。

田本さんの場合も、最初は「就活のため」という動機だったが、結果的には人間的な成長につながった部分は間違いなく存在する。

新卒就活時、多くの大学生は「自分のやりたいこと」で会社を選ぼうとしがちだ。もちろんそれは悪いことではないが、そもそも「自分のやりたいこと」が見つけられる人は多くない。

だからこそ、職業選択の考え方として田本さんのように「自分の苦手なことはなにかを考えて、選択肢を絞る」という方法もありなのではないか。現に、田本さん本人も「大学時代の私が見たら、今の自分は想像できないと思う」と語る。



就活ではほとんど活きなかったミスコン活動。しかし、社会人として働くなかで、自分を成長させてくれたことに気づいた（筆者撮影）

「大学時代は職業に関する知識が乏しかったから、そもそもどんな仕事があるかわかりませんでした。なので、当時の私が今の私を見たら、『なんでVC！？』ってなると思います。

ですが、ある程度社会人を経験して視野と知識が広がったからこそ、今の自分がVCで働いているのは納得できます。

それもこれも、ミスコンでさまざまな経験を積んで自分のことを知れたおかげかもしれませんね」

