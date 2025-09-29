〈京都と奈良の間にある“ナゾの途中駅”「木津」には何がある？〉から続く

大阪に、京橋という駅がある。

外から見れば、大阪を代表するターミナルといえばキタの大阪駅・梅田駅、またミナミの難波駅といったところがまずいちばんに挙がる。が、京橋駅も負けず劣らずのターミナルだ。





乗り入れているのはJRが大阪環状線と学研都市線、JR東西線。他に京阪電車と地下鉄長堀鶴見緑地線がある。

大ターミナル「京橋」の陰で…

地上の一番南側にJR東西線と直通する学研都市線のホームがあって、その上を南北に跨ぐ大阪環状線の高架ホーム。さらにそれを跨ぐ京阪電車。地下鉄も含めれば、地下2階から地上4階までの重層構造だ。それだけでも圧倒的なターミナルらしさを感じさせる。

お客の数もそうだ。JR西日本では大阪駅・京都駅・天王寺駅・三ノ宮駅に次ぐ第5位、京阪ではなんと全駅の中で1位に君臨する。京橋は、数字の上でも紛れもなく大阪を代表するターミナルのひとつといっていい。

キタ・ミナミになぞらえるならば、さしずめ“ヒガシ”のターミナルといったところだろうか。

駅周辺、町の様子もそれを裏付けてくれる。京阪のホームに覆い被さるようにして、京阪の駅ビル商業施設・京阪モール。他にもコムズガーデンという名の地下街があったり、南東部には高層マンションが建っていたり。

東側の一帯は細い路地が入り組んで、いささか卑猥なお店も勢ぞろいするような、昭和の残り香が漂う歓楽街だ。京橋グランシャトービルは、かつてナイトキャバレーなども入っていた京橋歓楽街のシンボルだ。

とにもかくにも、京橋駅は外から見たときに存在感は薄くても、押しも押されもせぬ大阪を代表するターミナルなのである。

そんな大阪第三のターミナル・京橋。実は、その成立の裏にはひっそりと歴史の向こうに消え去った幻のターミナルが存在していた。

消えたターミナル「片町」には何があったのか？

幻のターミナルの名は、片町駅という。1997年、学研都市線（片町線）とJR東西線の直通運転が開始するのに合わせて廃止された。

それまでは、学研都市線の大阪方のターミナルが片町駅だった、というわけだ。

片町駅は京橋駅のほんの少し西側の寝屋川の畔、城見通の片町橋の北詰にあった。京橋駅から歩くなら、寝屋川沿いを10分弱といったところだろうか。

旧片町駅まで歩いていくと…

寝屋川沿いの道を歩いてゆくと、上空を跨ぐ陸橋を仰ぐことになる。

京阪電車の京橋駅からJR京橋駅への連絡通路を経て、寝屋川を渡ってその先の大阪ビジネスパークまで繋がっている。

その名も大阪城京橋プロムナード。寝屋川の対岸を見ると、大阪ビジネスパークの高層ビルが林立している。このあたりも、京橋の町を構成する一角ということなのだろうか。

などと考える間もなく、すぐに片町駅の跡に着いた。

駅が廃止されたのは1997年、つまり30年ほど前のこと。だからいくらかは痕跡が……と思ったら、あらびっくり。

そこに駅があったなど、まるきり想像も及ばないほどに、30年足らずのうちに町は変貌していた。

駅舎の跡は洗車場に生まれ変わり、片町駅というターミナルの存在を伝えるようなものはまるで残っていない。

近くの道路脇のフェンスに説明書きが括り付けてあったが、道行く人は誰ひとり目に留めない。

たった30年前といっても、激動の30年。そんな昔のことなんて、誰ももう覚えていないか、興味もないのだろうか。

もはや跡形もない旧駅前

変貌を遂げた片町駅跡の前に立ち、周囲を見渡す。やはりここが駅前だった時代があったとは思えない。

目の前の城見通にはひっきりなしにクルマが行き交い、片町東・片町の交差点の周囲には飲食店も軒を連ねる。

いくつものビルが建ち並び、片町橋の上からは大阪城の天守もチラリ。ごくありふれた、大都市・大阪の中の風景であった。

そんな中、気になることがひとつある。

片町駅の駅舎があったあたりから京橋駅にかけての一帯が、ほとんど空き地になっているのだ。

数百メートルが丸ごと空き地に

正確には大半が駐車場なのだが、意図的に駐車場にしているわけではなさそうだから、空き地といって差しつかえないだろう。

ところどころに建物もあるし、京橋駅近くには何やら商業施設のようなものも見える。

ただ、この商業施設のようなものは、もともとイオンがあったところでそれが2019年に閉店、その後に暫定利用施設としてFULALI KYOBASHIになっていたが、2025年4月には営業を終えている。

つまり、片町駅跡から京橋駅にかけての数百メートルは、まるきり空き地のようなものなのだ。

片町駅はともかく、京橋駅は大阪を代表する大ターミナル。そのすぐ目の前だから、一等地も一等地。再開発の担い手なんて、引く手あまたに違いない。

このあたり、幻のターミナルの怨念が及んでいるのだろうか……。

などとワケのわからぬことを考えたところで、片町駅という幻のターミナルと京橋駅がどのようにして成立し、現在に至ったのかを辿ってみることにしよう。

なぜ片町駅は誕生したのか

はじまりは1895年、片町駅の開業からだ。

片町駅を開業させたのは、浪速鉄道という私鉄だった。当時結んでいたのは、四條畷〜片町間。沿線は江戸時代からの農業生産地で、農産物は寝屋川水運によって大阪市内に運ばれていた。

また、野崎観音を詣る参詣者も寝屋川を船で遡っていたという。浪速鉄道はそれを代替する目的の鉄道だったというわけだ。

浪速鉄道のターミナルが片町駅になったのは、水運との連絡を重視したからだろう。南に寝屋川が流れ、いまは消えたが当時は北側に鯰江川という川も流れていた。

ふたつの川に連絡し、大阪市内各地へとさらに農産物を運んでゆく。実に合理的な考えのもと、ターミナル・片町は誕生したのだ。

ところが、浪速鉄道はたったの2年、1897年に関西鉄道に合併されてしまう。関西鉄道は、名古屋と大阪を結ぶ現在の関西本線を建設した私鉄だ。

浪速鉄道合併時点ではまだ笠置山地に至ったばかりだったが、将来的に大阪市内に進出することを目論んでいた。そこで浪速鉄道に目をつけて、合併するやいなや延伸を繰り返して名古屋〜木津〜片町間を完成させたのだ。

片町駅は、晴れて名古屋と大阪を結ぶ大路線のターミナルになったのである。

わずか5年で用済みに

しかし、そうなると問題も出てくる。沿線の農村から農産物を運ぶ程度の想定だった片町駅はふたつの川に挟まれて拡張の余地もなく、名古屋と結ぶターミナルにしては狭きに過ぎた。

そこで関西鉄道は、片町駅の北側に網島駅という新たなターミナルを設けた。1898年のことだ。

さらに1900年、関西鉄道は湊町（JR難波）から奈良までを開通させていた大阪鉄道と合併。ミナミの繁華街にほど近く、すでに一定の存在感を得ていた湊町駅がいよいよ新ターミナルに君臨する。

かくして新たなターミナルの網島駅も、そして片町駅もすっかり用済みになってしまったのだ。片町駅の開業から、わずか5年のできごとであった。

そして入れ替わるようにして台頭したのが、京橋駅だ。

京橋が台頭できたワケ

京橋駅は片町駅の開業直後に産声を上げた。

その頃はまだしがない小さな駅に過ぎなかったが、周辺に土地が余っていたことが奏功したのだろう。1924年には駅に隣接して鉄道車両工場（のちの近畿車輛京橋工場）ができる。

寝屋川を挟んだ南側は陸軍の軍用地となり、京橋駅周辺は軍の将兵や工場で働く人たちで賑わった。

戦争が終わると、農業生産地と結んでいた片町線（学研都市線）のおかげか、駅の東側にはヤミ市が立つ。それが現在に続くバンカラな繁華街のルーツになった。

軍事施設の跡は不発弾が多くて危ないとかで長らく放置され、鉄くずを漁る“アパッチ族”が徘徊。それが京橋の繁華街とも結び付き、いっときは“危険な町”のイメージも定着していたという。

しかし、そんなイメージも徐々に払拭されて町は変わってゆく。

1970年に近畿車輛の工場が閉鎖され、跡地はダイエー（のちにイオン）に生まれ変わる。1970年には京阪電車が高架化し、翌年に旧駅跡にグランシャトービルが完成した。現在の京阪モールの祖といえる商業施設もできた。

その頃には空き地のままだった軍事施設の跡地の開発もスタートし、1970年代からいまに至るまで続々と高層ビルが建設されて大阪ビジネスパークとなった。

大阪城京橋プロムナードが架かったのは1987年のことだ。1990年に地下鉄も乗り入れ、地下街のコムズガーデンが開業している。

そんな町の激変に完全に取り残されたのが、片町駅であった。

細々と営業を続けていたが…

京橋の発展のすぐ近くで、片町駅も細々と営業を続けていた。

当時もれっきとした片町線（学研都市線）の大阪方終着駅だったのにもかかわらず、文字通りの“細々と”。末期には、片町駅の1日のお客は8000人を下回っていた。京橋駅は16万人ほどだったから、実に20分の1。

10分も歩かずとも駅ビルの聳える巨大ターミナル・京橋があるのだから、片町駅が日陰に甘んじるのも当然だろう。

そうして1997年3月、片町駅は廃止される。直接の理由は、学研都市線とJR東西線の直通運転開始だ。

片町駅付近は地下化され、片町交差点付近にはJR東西線の大阪城北詰駅が設けられている。いわば、片町駅の後継駅のようなものだ。

ただ、“ヒガシのターミナル”としての片町駅のDNAは、傍らで急速な発展を続けてきた京橋駅に受け継がれたといっていい。

片町駅が単独のターミナルだったのは、1895年から1898年までのわずか3年間。それからおよそ100年にわたり、傍らで発展する京橋駅を横目にひっそりと列車を見送り続けた。

ヒガシのターミナル・京橋には、そんな片町駅の無念さも宿っている……というのはいささか言い過ぎだろうか。

写真＝鼠入昌史

（鼠入 昌史）