森川葵→佐藤隆太、フジ火9ドラマ主演バトンタッチ 『スティンガース』最終回に特別演出も【コメントあり】
俳優の森川葵が主演を務める7月22日スタートのフジテレビ系火9ドラマ『スティンガース 警視庁おとり捜査検証室』（毎週火曜 後9：00）があす30日に最終回を迎える。10月7日から、佐藤隆太が主演を務める『新東京水上警察』（毎週火曜 後9：00）が放送スタートすることを受け、森川から佐藤へと、フジテレビ火9ドラマ枠の主演を引き継ぐバトンリレーが実現。佐藤は『新東京水上警察』の主人公・碇拓真（いかり・たくま）として最終回にカメオ出演する。
現在放送中の『スティンガース 警視庁おとり捜査検証室』と10月期火9ドラマ『新東京水上警察』は、それぞれ異なる世界観を持つドラマだが、森川も佐藤も刑事役という共通点も。明日放送の『スティンガース 警視庁おとり捜査検証室』最終回で、碇はどのようなシーンで登場するの。
佐藤のカメオ出演シーンの撮影を終え、森川は「学生の頃からいろんな作品で見ていた佐藤さんが『スティンガース』に出てくださるのは嬉しいのですが、共演してなくて…私最終回けっこういないんです（笑）」と、共演シーンがなかったことを明かし残念がった。佐藤は、「（スティンガースの現場に）ご一緒したことがあるスタッフさんやキャストもいて、とても楽しかったです。あっという間でした！」と話すも、「なんで（出演シーンに森川が）いてくださらなかったんですか！」と佐藤もまた共演できず残念だったことを加え、撮影を振り返った。
そんな中、森川が「同じ警察ドラマということで、同じ刑事へバトンを渡せて嬉しいです。『新東京水上警察』楽しみにしています！」と伝えると、佐藤は「事件モノとして続くので、スティンガースの皆さんがつくった勢いをそのまま引き継げたらいいなと思います。僕たちも突っ走って行きます！」と熱く意気込み、森川からの火９ドラマ主演のバトンをしっかり受け取った。
■キャストコメント
◇森川葵
◆『スティンガース 警視庁おとり捜査検証室』最終回の見どころは？
「ここまで積み上げてきた“スティンガース”のチームワークで事件を解決していくところ、そして本当の敵は誰だったのか。そこに注目して観ていただきたいです。そしてやはり隆太さんを探していただきたいです！ミッションです」
◆バトンを渡す佐藤さんへエールとメッセージをお願いします。
「佐藤さんに出演いただくシーンに私いなくて…ご一緒したかったです。どうやら『新東京水上警察』は撮影が既に終わっていると聞きまして…本当にお疲れさまでした。警察ドラマから警察ドラマへ、しかも学生の頃からいろんな作品で見ていた佐藤さんにバトンタッチできるということで、すごく嬉しいです。ドラマ楽しみにしています！」
◇佐藤隆太
◆『スティンガース 警視庁おとり捜査検証室』最終回にカメオ出演することについて。
「あっという間に終わってしまいましたけど、とても楽しかったです。今までお会いしたことあるスタッフさんもいましたし、知っている共演者の方もいたので、楽しくてもうちょっといたかったですね。森川さんと共演できなかったのは心残りですが…。最終回のどこかに出ていますので、“佐藤を探せ”ということで、楽しみのひとつにしていただけたら嬉しいです」
◆バトンを受け取っていかがですか？
「同じ事件モノとして続くということで、お互いのドラマで高め合って、『スティンガース』がつくった勢いをそのまま引き継いでいけたらと思っています。僕らも突っ走っていきます！」
