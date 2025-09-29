ヘンク伊東純也、STVV小久保玲央ブライアンの股を抜けるフリーキックでゴール！「小久保のミス」と現地指摘

日本企業DMMが保有するベルギー1部リーグのシント＝トロイデン（STVV）には、GK小久保玲央ブライアン、DF谷口彰悟、DF畑大雅、MF山本理仁、MF伊藤涼太郎、MF松澤海斗、FW後藤啓介の日本人7選手が所属している。

そのシント＝トロイデンは、28日に伊東純也が所属するヘンクとのダービーマッチを戦った。

シント＝トロイデンは開始4分に相手のオウンゴールで先制すると、前半22分には後藤がネットを揺らすもオフサイドで取り消し。

すると、後半9分にシント＝トロイデンDFが一発退場。その直後、ヘンクのフリーキックを伊東が蹴ると、ゴール前の混戦を抜けたボールはそのまま得点になった。

GK小久保はうまく反応できなかったが、『Sporza』は「小久保がミス。伊東のセーブ可能なボールを足の間に通してしまった（股抜きされた）」と指摘していた。

その直後にはホームのシント＝トロイデンサポーターからピッチ上に大量のカップが投げ込まれ、試合が一時中断する事態にもなった。

数的不利のシント＝トロイデンは、同点のまま耐えていたが、後半アディショナルタイムにヘンクの韓国人FWオ・ヒョンギュに決勝点を奪われて万事休す。

GK小久保は主審への抗議でイエローカードを提示され、疲労困憊だった山本や伊藤は、土壇場での失点に思わずピッチに座り込んでいた。

結局、ヘンクが2-1でダービーマッチを制することになった。