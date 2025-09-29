「彼をほとんど起用しない」まさかのEL登録外に続いて３戦連続メンバー外…25歳日本人の“冷遇”に現地メディアが疑問符「誰が入団を許可しているのか…」
今夏に川崎フロンターレからスコットランドの名門セルティックに加入した山田新は、ここ３試合連続でメンバー外となった。ヨーロッパリーグ（EL）ではまさかの登録外となり、OBのピーター・グラント氏は「驚いた」と発言している。
セルティックの専門サイト『67 HAIL HAIL』も、25歳のストライカーの起用法について、こう疑問を呈している。
「セルティックは日本から選手を獲得し、特別な選手に育て上げてきた素晴らしい実績があるにもかかわらず、山田の加入は必ずしも歓迎されたわけではなかった。ブレンダン・ロジャーズ監督は彼をほとんど起用しないことでこの25歳の選手に対する気持ちをさらに冷ややかにした」
同メディアは、今夏にセルティックからハノーファーへレンタル移籍したマリク・ナブロツキを引き合いに出し、「彼は何度もベンチに座らされ、使われることはなく、最悪の場合、試合メンバーにさえ入れられなかった」と指摘。こう続けている。
「山田も同じ穴に落ちてはならない。さもないと、いったい誰がこれらの契約選手の入団を許可するボタンを押しているのかを疑問に思わざるを得ない」
グラント氏からは、最後に出場したレンジャーズ戦の動きを評価された山田。だが、ベンチにも入れてもらえないのであれば、そのポテンシャルを発揮する機会がないのもまた事実だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
