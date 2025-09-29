【MLB】マリナーズ ー ドジャース（9月28日・日本時間29日／シアトル）

【映像】大谷、160キロ豪速球撃ち！驚異の逆方向弾

ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」で先発出場。7回に2試合ぶりとなる55号ソロホームランを放った。 これで昨季の54本を上回り球団＆自己最多記録を更新。自身3年連続の本塁打王獲得に向け、最終戦でHRリーグトップのシュワバーへ1本差と迫った。

打ったのはストレート。95.1マイル（約153キロ）の速球を弾き返し、高々と舞い上がった打球はセンターを越えスタンドに吸い込まれていった。飛距離は412フィート（約125メートル）、打球速度は109.5マイル（約176.2キロ）だった。

ポストシーズン（PS）を見据え33試合ぶりにスタメンを外れた休養明けのレギュラーシーズン最終戦。大谷は第1打席にツーベースを放って連続出塁を31とし、第2打席も右安とマルチヒット。第3打席は空振り三振に倒れたが、迎えた4打席目で飛び出した豪快アーチに敵地がどよめいた。

大谷は日本時間20日に引退表明した先発カーショーの黒星を消す52号逆転3ラン、同21日に2日連続で53号を放ち、一時は4本差をつけられたリーグトップのシュワバー（フィリーズ）と並んだ。しかし、同25日にシュワバーが1試合2発の55号・56号を放ち、大谷も同26日に54号で追い上げたものの2本差のまま、PSを優先し同28日の試合を完全休養に充てた。

エンゼルス時代の2023年（44本）、昨季の2024年（54本）に続く、3年連続のリーグ本塁打王獲得は厳しい状況と見られたが最終戦で意地を見せ、昨季自身が記録したキャリアハイ＆球団新記録を更新。再びキングに肉薄した。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）