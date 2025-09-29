◇バレーボール男子 世界選手権(9月12日〜28日、フィリピン)

大会最終日は決勝と3位決定戦の2試合が28日に開催。決勝はイタリア（FIVBランク2位）ーブルガリア（同9位）、3位決定戦では、ポーランド（同1位）ーチェコ（同18位）が行われました。

イタリアは、試合序盤サーブでブルガリアを翻弄。第2セットまでにユーリ ロマーノ選手らが9本のサービスエースを決めて2セットを連取。優勝まであと1セットとします。

後がなくなったブルガリアは第3セットに反撃。エースのアレクサンダル ニコロフ選手を中心にギアを上げると、このセットを奪取。しかし続く第4セットを制したのはイタリア。序盤からリードを広げ圧倒し、3−1（25−21、25−17、17−25、25−10）で世界選手権2連覇を達成。今回の世界選手権でイタリアは、男女通じて優勝を飾っています。

敗れたブルガリアは、優勝には届かなかったものの1970年以来となる55年ぶりの準優勝。今大会はスロベニア、アメリカら強豪を次々と撃破し、大波乱の世界選手権の象徴となる成績を残しました。

ポーランド（同1位）とチェコ（同18位）の3位決定戦は、ポーランドのアウトサイドヒッター、ウィルフレド レオン選手が3ブロックを含む両チーム最多の26得点を挙げる活躍。粘るチェコを3−1（25−18、23−25、25−22、25−21）で破り、ポーランドは4大会連続の世界選手権のメダルを獲得。チェコは59年ぶりのメダル獲得にあと一歩届きませんでした。

▽決勝ラウンド日程＆結果

【ラウンド16】

トルコ 3−1 オランダ

ポーランド 3−1 カナダ

イタリア 3−0 アルゼンチン

ベルギー 3−0 フィンランド

ブルガリア 3−0 ポルトガル

アメリカ 3−1 スロベニア

チェコ 3−0 チュニジア

イラン 3−2 セルビア

【準々決勝】

イタリア 3−0 ベルギー

ポーランド 3−0トルコ

チェコ 3−1 イラン

ブルガリア 3−2 アメリカ

【準決勝】

ブルガリア 3−1 チェコ

イタリア 3−0 ポーランド

【3位決定戦】

ポーランド 3−1 チェコ

【決勝】イタリア 3−1 ブルガリア