残り7試合となったサッカーJ1リーグは、27日（土）、28日（日）に第32節の10試合が行われました。

首位の鹿島アントラーズは名古屋グランパスに完勝し、9試合負けなしの4連勝で首位固め。2位ヴィッセル神戸は、清水エスパルスに終了間際に勝ち越しての逆転勝利で6試合負けなし。3位京都サンガF.C.は、セレッソ大阪との接戦を制し4試合ぶりの勝利。上位3チームは揃って勝利を収め、前節から勝ち点差は変わりませんでした。

4位柏レイソルは、川崎フロンターレとの点の取り合いの末に引き分けで優勝争いから後退。5位FC町田ゼルビア、6位サンフレッチェ広島は勝利を挙げ、優勝争いに望みをつなげています。

J1残留争いでは、17位横浜F・マリノスがFC東京を破り、2試合ぶりの勝ち点3を獲得。そしてJ2降格圏にいる18位横浜FCと19位湘南ベルマーレの直接対決は横浜FCに軍配。横浜FCは、最近5試合を2勝3分けと好調。17位横浜F・マリノスと18位横浜FCは勝ち点は同じ『31』に伸ばし、し烈な戦いが続いています。

一方の湘南は5月11日から16試合勝利なしの大不振。残留圏内の17位横浜FMとの勝ち点差は『6』に広がり、J1残留が遠ざかりました。最下位のアルビレックス新潟も敗れて、6月15日の勝利を最後に13試合勝利なし。残留圏内17位までの勝ち点差は『10』となっています。次節J1第33節は、10月3日（金）〜5日（日）に開催されます。

【J1第32節】

◆町田 1−0 岡山（町田GIONスタジアム、27日）

得点【町田】昌子源（後半45+5分）

◆鹿島 4−0 名古屋（豊田スタジアム、27日）

得点【鹿島】エウベル（前半10分）レオ セアラ（前半19分）徳田誉（後半43分、後半45分）

◆G大阪 4−2 新潟（パナソニック スタジアム 吹田、27日）

得点【G大阪】宇佐美貴史（前半37分）ウェルトン（後半15分）安部柊斗（後半19分）デニス ヒュメット（後半30分）【新潟】新井泰貴（前半15分）奥村仁（後半4分）

◆東京V 0−0 浦和（味の素スタジアム、27日）

◆広島 2−1 福岡（ベスト電器スタジアム、27日）

得点【広島】ヴァレール ジェルマン（前半17分）田中聡（後半41分）【福岡】サニブラウン ハナン（後半45+2分）

◆神戸 2−1 清水（ノエビアスタジアム神戸、27日）

得点【神戸】鍬先祐弥（後半20分）酒井高徳（後半45+2分）【清水】小塚和季（前半40分）

◆横浜FC 1−0 湘南（ニッパツ三ツ沢球技場、28日）

得点【横浜FC】細井響（前半32分）

◆横浜FM 3−2 FC東京（味の素スタジアム、28日）

得点【横浜FM】喜田拓也（後半6分）谷村海那（後半14分、後半17分）【FC東京】高宇洋（後半44分）アレクサンダー ショルツ（後半45+7分）

◆京都 2− 1 C大阪（ヨドコウ桜スタジアム、28日）

得点【京都】松田天馬（前半44分）長沢駿（後半42分）【C大阪】ディオン クールズ（後半12分）

◆川崎F 4−4 柏（Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu、28日）得点【川崎F】ラザル ロマニッチ（前半7分、後半34分）伊藤達哉（前半45+5分）脇坂泰斗（後半6分）【柏】垣田裕暉（前半15分）ジエゴ（前半39分）中川敦瑛（後半21分）三丸拡（後半45分）