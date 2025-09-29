9月28日、中山競馬場で行われたスプリンターズステークス（G1・芝1200ｍ）の結果が、思わぬ「サイン馬券」として話題を呼んでいる。注目を集めたのは、10月スタートのTBS日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（日曜よる９時）の宣伝で登場した武豊騎手の勝負服姿だった。

この日の表彰式プレゼンターを務めたのは、同ドラマに出演する佐藤浩市と松本若菜。さらに26日には、第1話の特別ゲストとして武豊騎手が登場することが発表されており、宣伝写真で着用していた勝負服が「ウイン」のデザインにそっくりだと指摘されていた。

その直後に行われた同レース。11番人気のウインカーネリアン（牡８・美浦・鹿戸雄一）が勝利。そして2着には武豊騎乗のジューンブレアが入り、3連単は130万を超える高配当となった。

原作者の早見和真氏も自身のＸで「ウインっぽい勝負服にピンク帽、2着は武さん。サイン馬券だというメッセージがたくさん届きましたが、私は普通に惨敗…。とりあえずウインのカタログ請求します！」と冗談交じりに投稿している。

SNSでは「ドラマ関連の伏線だったとは」、「ウインっぽい勝負服、大外のピンク帽の、武豊、完璧なサイン馬券」、「ここまでドンピシャなサイン馬券は珍しい」、「終わってから気づく…」など多くのコメントが飛び交い、ドラマと現実が交錯するような盛り上がりを見せた。