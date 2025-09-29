サッカーJ2リーグは、27日（土）、28日（日）に第31節の10試合が行われました。

首位の水戸ホーリーホックは、藤枝MYFCに勝利で6試合ぶりとなる勝ち点3を獲得。2位V・ファーレン長崎、3位ジェフユナイテッド千葉が引き分けに終わる中、首位の座を守りきりました。

その上位3チームに近づいているのが、4位ベガルタ仙台。今節は北海道コンサドーレ札幌に快勝で6試合無敗と好調。J1自動昇格圏内の2位長崎との勝ち点差を『2』にまで詰めています。

その他の上位では、宮沢悠生新監督となったRB大宮アルディージャが、ジュビロ磐田に逆転勝利で6位浮上。ジュビロ磐田は8位に転落。また今節引き分けに終わったサガン鳥栖は、J1昇格プレーオフ圏外の7位に順位を落としています。

次節第32節は10月4日（土）、5日（日）に開催。上位勢では、2位長崎と3位千葉。4位仙台と6位大宮が直接対決を控えています。

【J2第31節】

◆仙台 3−0 札幌（大和ハウス プレミストドーム、27日）

得点【仙台】相良竜之介（前半39分）山内日向汰（前半45+3分）石尾陸登（後半38分）

◆山形 2−1 山口（NDソフトスタジアム山形、27日）

得点【山形】岡本一真（後半1分）土居聖真（後半45分）【山口】野寄和哉（前半41分）

◆甲府 3−2 いわき（ハワイアンズスタジアムいわき、27日）

得点【甲府】マテウス レイリア（後半31分）内藤大和（後半41分）三平和司（後半45+4分）【いわき】五十嵐聖己（前半26分）加藤大晟（後半3分）

◆千葉 2−2 熊本（フクダ電子アリーナ、27日）

得点【千葉】呉屋大翔（前半30分）イサカ ゼイン（後半25分）【熊本】オウンゴール（前半12分）神代慶人（後半22分）

◆大宮 4−3 磐田（ヤマハスタジアム（磐田）、27日）

得点【大宮】カプリーニ（前半45+2分、後半22分）オリオラ サンデー（後半1分、後半12分）【磐田】ヤン ファンデンベルフ（前半10分）グスタボ シルバ（前半14分）マテウス ペイショット（後半45+7分）

◆今治 1−1 鳥栖（アシックス里山スタジアム、27日）

得点【今治】マルクス ヴィニシウス（前半22分）【鳥栖】西川潤（後半42分）

◆愛媛 3−0 大分（クラサスドーム大分、27日）

得点【愛媛】佐藤亮（前半22分、後半5分）杉森考起（後半8分）

◆秋田 0−0 長崎（ソユースタジアム、28日）

◆水戸 2−0 藤枝（ケーズデンキスタジアム水戸、28日）

得点【水戸】山本隼大（前半32分）大森渚生（後半30分）

◆徳島 3−1 富山（富山県総合運動公園陸上競技場、28日）得点【徳島】トニー アンデルソン（前半25分、前半45+2分）ルーカス バルセロス（後半11分）【富山】深澤壯太（後半9分）