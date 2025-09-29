ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）が現地時間28日のマリナーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。第4打席で自己最多となる55号本塁打を放った。

マリナーズ先発は3年目右腕ミラー。初回の第1打席はカウント1-1から甘く浮いたスプリットを右翼線に運んで二塁打。いきなりチャンスメイクを果たしたが、後続倒れて先制点には繋がらなかった。

2点リードの3回表、先頭での第2打席はフルカウントから低めのスイーパーを右前安打とし、フレディ・フリーマンの24号2ランを演出。4点リードの4回表、二死走者無しでの第3打席はフォーシーム2球で追い込まれ、高めボールゾーンのフォーシームで空振り三振に倒れた。

そして7回表、二死走者無しで第4打席に立つと、カウント0-2から3番手左腕スパイアーの高めフォーシームを振り抜き、バックスクリーン左へ55号ソロ。打球速度109.5マイル（約176.2キロ）、飛距離412フィート（約126メートル）の豪快な一発で貴重な追加点を挙げた。

3試合ぶりの本塁打により、昨季に打ち立てたドジャースのシーズン最多本塁打記録を再び更新。ナショナル・リーグ本塁打部門トップのカイル・シュワーバー（フィリーズ）まで1本差としている。