黒キャミからこぼれそう…韓国の長身チア、ファンの視線奪う「ハンパない」ボリューム感【PHOTO】

韓国の高身長チアガール、アン・ヘジが大胆な私服SHOTでファンを魅了している。

【写真】韓国長身チア、“そこ”に目が行く大胆衣装

アン・ヘジは最近、自身のインスタグラムを更新。

サングラス姿の絵文字をキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、デコルテ部分が大きく開いた黒のキャミソールにデニムを合わせた私服姿で、鏡越しに自撮りをするアン・ヘジが写っている。金髪のロングヘアを胸元まで垂らし、ほほ笑んだかと思えば舌をペロリと出した表情を見せている。

目鼻立ちの整ったビジュアルの良さはさることながら、何より目が行くのはキャミソールからこぼれ落ちそうなボリューム感。幼げの残るルックスとギャップのあるメリハリで、多くのファンを釘付けにしていた。

この投稿には、「惚れてしまうよ」「ハンパない…」「やっぱり綺麗すぎる」「可愛さの常識を超えた」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝アン・ヘジInstagram）

アン・ヘジは2001年10月20日生まれの23歳。2022年よりチアガールとしての活動を始め、現在は韓国プロ野球KBOリーグの斗山ベアーズ、プロサッカーKリーグのFCソウル、プロバレーVリーグ男子部の大韓航空ジャンボス、Vリーグ女子部のGSカルテックス・ソウルKIXX、男子プロバスケKBLのソウルSKナイツ、女子プロバスケWKBLのウリィ銀行ウリィWON、台湾プロ野球の統一ライオンズでチアを務める。174cmという高身長を誇るチアとして人気を集めている。