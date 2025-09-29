昨季の54号はドジャース球団記録だった

【MLB】マリナーズ ー ドジャース（日本時間29日・シアトル）

ドジャース・大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、敵地でのマリナーズ戦に「1番・指名打者」で出場。7回に自己最多を更新する55号を放った。リーグトップのカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）へ1本差に迫った。

千両役者の活躍だった。7回の第4打席、左腕スパイアーの直球を中堅方向へはじき返した。飛距離412フィート（約125.6メートル）の一発。大谷は確信しながら歩き出した。これで55号とし、昨季自身が打ち立てたドジャースの球団記録を更新してみせた。

大谷が55号を放つと、米メディアも一斉速報した。米全国「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者は「ナ・リーグMVPのショウヘイ・オオタニが55号を放ち、彼自身のドジャース球団記録を更新した」と言えば、地元メディア「ドジャース・ネーション」のノア・カムラス氏は「オオタニはまた今季防御率2.87をマーク 彼はまたナ・リーグMVPになる」と“確信”。米放送局「FOXスポーツ」のベン・バーランダー氏も「MVP！ MVP！」と伝えた。

本塁打数はリーグ2位ながらも145得点はメジャー断トツ。OPSはリーグ1位＆3年連続の大台を突破。MLB公式に掲載されているスタッツでは、得点、長打率、OPS、長打、塁打、敬遠、ISOの“7冠”となった。（Full-Count編集部）